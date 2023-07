Le Club des Cinq : une adaptation sur le petit écran par Nicolas Winding Refn

Diaana Babnicova, Elliott Rose, Kit Rakusen et Flora Jacoby Richardson seront respectivement George, Julian, Dick et Anne dans la série télévisée Le Club des Cinq qui sera diffusée sur la BBC au Royaume-Uni et TF1 en France.

Produite par Nicolas Winding Refn (byNWR) avec Matthew Read (Moonage Pictures), et basée sur la saga littéraire d’Enid Blyton, la série télévisée Le Club des Cinq suivra cinq jeunes explorateurs audacieux qui vivent des aventures périlleuses et pleines d’action, des mystères remarquables, des dangers inégalés et des secrets stupéfiants dans une odyssée inoubliable qui évoque le pouvoir de la camaraderie entre ces jeunes héros intrépides. Elle sera d’ailleurs composée de trois épisodes de 90 minutes.

Tim Kirkby, directeur et producteur exécutif, a déclaré

Nos jeunes acteurs sont incroyablement talentueux et, avec Kip, ils donnent déjà vie à ces magnifiques personnages d’une manière fraîche et moderne. Avec les brillants Jack Gleeson, Ann Akinjirin, James Lance et Diana Quick, nous sommes impatients de porter à l’écran ces glorieuses aventures familiales, épiques et pleines d’action.

Diaana Babnicova jouera George, aux côtés d’Elliott Rose qui interprétera Julian, Kit Rakusen qui sera Dick et Flora Jacoby Richardson qui campera Anne, soit les cousins de George qui viennent séjourner à Kirrin Cottage. Le cinquième membre des “Famous Five” et fidèle ami à fourrure de la bande est Kip, le Bearded Collie Cross qui personnifie Timmy, le chien.

Jack Gleeson (Game of Thrones, In The Land of the Saints and Sinners) incarnera Wentworth, Ann Akinjirin (Moon Knight, I May Destroy You) jouera Fanny, James Lance (Ted Lasso, Bronson) jouera Quentin et Diana Quick (Father Brown, Forever Young, Houdini and Doyle) sera Mme Wentworth.