Le cliché le plus utilisé dans les films de super-héros est la clé pour sauver cette franchise à 1,4 milliard de dollars

Les films de super-héros rencontrent actuellement divers défis, mais une formule récurrente dans les bandes dessinées pourrait réellement aider la franchise Terminator. Quel pourrait être ce trope salvateur pour le Terminator ?

Tl;dr La franchise Terminator pourrait profiter d’un trope surutilisé des films de super-héros.

La franchise Terminator a du mal à trouver son identité après T2.

Le multivers pourrait être une solution prometteuse pour la franchise.

Le multivers pourrait permettre à Terminator de se déplacer loin du T-800 de Schwarzenegger.

Un trope de super-héros pour sauver Terminator ?

La franchise Terminator, célèbre pour ses personnages et films de science-fiction influents, pourrait trouver un second souffle grâce à un trope très utilisé dans les films de super-héros. Malgré le succès indéniable des deux premiers opus, Terminator et Terminator 2 : Judgment Day, aucun des films suivants n’a réussi à égaler leur qualité ou leur popularité. De plus, la chronologie de la franchise est devenue extrêmement complexe et contradictoire.

Perdue dans le multivers

Après une série de suites, de préquelles, de retcons et de reboots, la franchise Terminator peine à trouver son identité. Chaque nouveau film ou série télévisée sorti après T2 présente de trop nombreux défauts. Même l’ignorance de tout ce qui a suivi Terminator 2 et la réécriture de la saga, comme l’a fait Terminator : Dark Fate, n’ont pas fonctionné.

Le multivers : une solution ?

Une des options les plus prometteuses pour relancer la saga serait de s’appuyer sur le concept du multivers. Bien que cette idée puisse sembler peu judicieuse de prime abord, notamment en raison de son utilisation fréquente et souvent superficielle dans les films de super-héros, elle pourrait offrir à la franchise Terminator un moyen de se réinventer sans renier son passé.

Le concept du multivers existe déjà techniquement dans Terminator, comme l’a démontré Terminator : Genisys en montrant comment de petits changements peuvent créer de nouvelles versions de l’histoire.

Un nouvel univers pour Terminator

Terminator pourrait ainsi donner naissance à une nouvelle série de films se déroulant dans un univers différent de ceux des films précédents, tout en conservant quelques liens importants avec la mythologie de la saga. Ainsi, le nouveau film Terminator pourrait établir une nouvelle chronologie sans pour autant être un reboot.

En outre, le multivers pourrait permettre à Terminator de se détourner du T-800 d’Arnold Schwarzenegger, un personnage qui a marqué la franchise mais qui pourrait être remplacé par de nouveaux acteurs incarnant des personnages emblématiques comme Sarah Connor et le T-800, grâce à l’excuse du multivers.