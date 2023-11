Terminator revient dans une nouvelle série animée sur Netflix

Durant son événement Geeked Week, Netflix a dévoilé un avant-goût officiel. Avez-vous hâte de découvrir ce que l'événement prépare pour ses fans ?

Tl;dr Netflix prépare une nouvelle série animée sur la franchise Terminator.

La série sera produite par Production IG, studio d’animation japonais.

L’histoire reviendra à août 1997, lorsque Skynet devient consciente.

Mattson Tomlin sera le scénariste et le showrunner de la série.

Renaissance animée de Terminator par Netflix

Netflix se prépare à réincarner la franchise emblématique de “Terminator” à travers une nouvelle série animée. La célèbre plateforme de streaming a récemment dévoilé les premiers détails de ce projet lors de son événement Geeked Week.

Production de prestige

A l’animation, nous retrouverons le célèbre studio japonais Production IG, connu pour avoir travaillé sur l’original du film “Ghost in the Shell” et sa série télévisée dérivée. Le choix d’un studio aussi réputé témoigne de l’importance accordée à cette série par Netflix.

On August 30th, 1997…Two days from now…Everything changes. Terminator: The Anime Series is COMING SOON #GeekedWeek pic.twitter.com/mcbxavrn7V — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 11, 2023

Un scénario prometteur

L’intrigue ramènera les spectateurs en août 1997, moment clé où l’intelligence artificielle “Skynet” a commencé à développer une conscience propre et a commencé sa rébellion contre l’humanité. Puisqu’un casting de nouveaux personnages est attendu, nous pouvons compter sur des perspectives narratives fraîches et excitantes.

Une équipe de production de haut vol

De plus, Mattson Tomlin, écrivain de “Project Power” sera le scénariste et le showrunner de la série. Avec Skydance également à bord en tant que producteur exécutif, nous pouvons espérer des résultats spectaculaires.