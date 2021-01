Le casque AirPods Max se fait démonter (et obtient une bonne note)

Les produits Apple ne sont pas franchement réputés pour être facile à démonter, et par là même réparer. Qu'en est-il du récent casque AirPods Max ?

Apple est quelque peu sorti de sa zone de confort en se lançant sur le marché des casques audio avec le AirPods Max. Si les avis sont assez élogieux – et ce malgré le positionnement tarifaire plutôt élevé de la bête -, certains pourraient se poser la question de la réparabilité de l’appareil, la firme de Cupertino n’étant pas franchement reconnue pour proposer des produits facilement démontables et réparables. Qu’en est-il avec ce casque ?

iFixit accorde un 6/10 en réparabilité au casque Apple AirPods Max

Alors que les entreprises créent des appareils électroniques toujours plus compacts, il n’est pas surprenant que les composants soient plus complexes, plus enchevêtrés les uns aux autres et de fait, que l’ensemble soit plus difficile à démonter pour remplacer tel ou tel composant. Parfois même, c’est tout bonnement impossible. Ceci étant dit, et c’est suffisamment étonnant pour être souligné, le casque AirPods Max s’avère finalement assez facile à manipuler.

La plus haute note pour un produit de la gamme AiPods

C’est tout du moins ce qui ressort du rapport de démontage complet mené par les experts en la matière de iFixit. L’équipe attribue au casque d’Apple la jolie note de 6/10 en termes de réparabilité. Ce n’est pas particulièrement élevé mais c’est la note la plus haute jamais accordée à un appareil de la gamme AirPods. Cela étant dit, étant donné qu’il s’agit d’un casque et non d’écouteurs intra-auriculaires, l’ensemble est plus volumineux, il y a davantage de place pour caser les composants. Mais c’est tout de même une bonne chose.

Le rapport cite plusieurs fonctionnalités très intéressantes, comme les oreillettes détachables magnétiquement, ce qui aide grandement au moment de démonter la bête. La batterie et le port Lightning, deux éléments de panne potentielle très fréquents, peuvent aussi être remplacés assez facilement. Autrement dit, si la batterie commence à montrer des signes de faiblesse, ou si le port Lightning venait à être endommagé, ils pourront être remplacés facilement.

Ceci étant dit, les équipes de iFixit ont eu quelques soucis avec le grand nombre de vis différentes utilisées pour l’assemblage du casque. Si la réparation du casque à la maison ne devrait donc pas être très difficile, il vous faudra vous équiper en tournevis spéciaux avant de vous lancer.