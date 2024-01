Le bot de Govee programme vos lumières connectées pour vous

Lors du CES 2024, l'entreprise a dévoilé sa nouvelle boîte de synchronisation IA de nouvelle génération qui prend en charge la vidéo 8K.

Des nouveautés lumineuses au CES 2024 avec Govee

À l’occasion du CES 2024, une marque bien connue des amateurs d’éclairage, Govee, a fait des annonces remarquées. Ne se contentant pas de dévoiler ses innovations, elle a aussi réussi à créer une ambiance lumineuse impressionnante.

Govee et son Bot, un tout autre niveau d’intelligence

Govee a présenté un AI Lighting Bot sophistiqué et un “chatbot dédié”. Intégrés dans l’application smartphone de l’entreprise, ils permettront aux utilisateurs de créer des effets de lumière sur mesure en recourant au langage naturel – une approche rappelant celle de la plateforme ChatGPT. Le bot pourra même concevoir des éclairages en s’inspirant de thèmes précis, comme le montre une vidéo concept de Govee. Un utilisateur y demande un “effet d’éclairage inspiré de la Dreamhouse de Barbie”, que le bot traduit en une alternance de nuances de rose.

Neon Rope Light 2, une ingéniosité remarquable

Pour réaliser des visions lumineuses plus ambitieuses, la Neon Rope Light 2 de Govee promet de faciliter le travail grâce à ses nouvelles fonctionnalités. Ce ruban lumineux de deuxième génération offrira des transitions d’éclairage plus douces et des clips de courbure améliorés. Le matériau flexible du Neon Rope Light 2 permettra de le positionner facilement autour des meubles et dans les coins, voire de le modeler en diverses formes.

L’AI Sync Box Kit 2, une véritable révolution

Enfin, Govee a annoncé l’arrivée de l’AI Sync Box Kit 2 qui sera compatible avec HDMI 2.1 et supportera des résolutions jusqu’à 8K. Grâce à sa nouvelle technologie CogniGlow AI, l’AI Sync Box Kit 2 offrira des effets d’éclairage personnalisés pour les jeux compatibles. Par exemple, une ‘bloom’ de guérison bleue pourra s’illuminer lorsqu’un personnage se soigne dans le jeu Apex Legends.