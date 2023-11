Lazlow Jones et Michael Unsworth rejoignent Dan Houser chez Absurd Ventures

Absurd Ventures, le nouveau Rockstar Games ?

Ancien vice-président de la création et scénariste en chef de Rockstar Games, mais également cofondateur avec Sam Houser, le producteur britannique Dan Houser rapatrie Lazlow Jones et Michael Unsworth, deux anciennes figures de la firme étoilée, au sein de son nouveau studio Absurd Ventures qui a pour ambition d’être un spécialiste du transmédia (jeux vidéos, films, séries télévisées, animation, fictions audio, comics, romans graphiques) d’ici les prochaines années.

L’âme de Rockstar Games plane chez Absurd Ventures

En plus d’être scénariste et directeur créatif, Jeffrey Crawford “Lazlow” Jones était aussi coprésident du département de production de Rockstar Games et supervisait l’ensemble des contenus créatifs, que cela soit pour l’audio et la vidéo, de nombreuses productions comme GTA, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne ou encore Midnight Club. Après avoir travaillé comme consultant pour Netflix et Disney, il est désormais production exécutif pour Absurd Ventures.

Crédité sur un grand nombre de jeux du catalogue de Rockstar Games comme GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 et LA Noire, Michael Unsworth a fait partie de l’équipe de scénaristes de Dan Houser pendant de nombreuses années avant que celui-ci décide de partir pour créer Absurd Ventures. Il est désormais en charge des histoires et de la gestion créative pour Absurd Ventures.

Absurd Ventures recrute principalement des vétérans

Pour accélérer le développement d’Absurd Ventures et de ses premiers projets, Dan Houser mise sur des vétérans de Rockstar Games, mais également d’autres grands noms de l’industrie vidéoludique. De nombreux animateurs, concepteurs de personnages, producteurs, comptables transactionnels, lead designers, directeurs artistiques ou directeurs techniques sont sollicités régulièrement sur de nombreux réseaux pour rejoindre le studio Absurd Ventures.