L’application Google fusionnée de Meet et Duo permet de partager Spotify, YouTube et même de jouer à plusieurs

Google dévoile plusieurs nouveautés pour sa nouvelle app Meet dont le partage live, pour partager Spotify, YouTube et même jouer ensemble. Une app qui doit mieux refléter la réalité moderne.

Google a toujours eu des difficultés avec ses services de messagerie instantanée. Cela s’est traduit, au fil des années, par de nombreux services, plusieurs applications, tantôt pour les particuliers, tantôt pour les professionnels, certaines réservées aux conversations textuelles, d’autres aux appels. Résultat de l’opération, un cafouillage apparent, une confusion pour les utilisateurs et un géant qui continue de se chercher. La firme de Mountain View a-t-elle, aujourd’hui, décidé de proposer une seule application complète ? C’est possible.

La fusion des apps Meet et Duo peut être perturbante pour les utilisateurs, mais elle devrait permettre certaines nouveautés très intéressantes. L’entreprise américaine a en effet ajouté des fonctionnalités pour le moins intéressantes à cette version totalement revue de Meet. Fait par exemple son apparition une fonction live permettant de partager des streams Spotify et YouTube pendant les conversations. Il est aussi possible de jouer à des jeux comme Uno Mobile et Kahoot. La fonctionnalité vous semblera familière si vous avez déjà essayé SharePlay, mais il est impossible d’utiliser Spotify ou YouTube avec la fonction media d’Apple.

Parmi les autres changements intégrés dans cette version de Meet, on citera notamment les réunions récurrentes planifiées, les fonds d’écran virtuels et les discussions durant les réunions. Tout comme avec les fonctionnalités Meet qui arrivaient sur Duo, le partage live a été déployé ces dernières semaines. Le renommage de Duo en Meet aura lieu dans le courant du mois pour les appareils mobiles et un peu plus tard pour les autres plates-formes.

Une app qui doit mieux refléter la réalité moderne

Google a présenté cette fusion Meet et Duo comme une adaptation des réalités modernes des appels vidéo. Le partage live reflète clairement cela. C’est une reconnaissance que de nombreux utilisateurs utilisent les chats vidéo comme espace social, particulièrement alors que les rencontres à distance sont plus fréquentes qu’elles ne l’étaient avant la pandémie.