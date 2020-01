L’application CardiVu mesure votre rythme cardiaque avec la caméra frontale

Les cardiofréquencemètres sont aujourd'hui très fréquents dans nos smartwatches. C'est assez facile dans la mesure où la montre est en contact direct avec votre corps. Sur un smartphone, la tâche est plus ardue mais pas impossible, comme le montre aujourd'hui CardiVu.

CardiVu est une application mobile de mesure du rythme cardiaque très précise qui fonctionne sans aucun capteur, sans aucun contact et qui s’intègre très discrètement dans votre smartphone. La dernière version en date était en démonstration au CES 2020 et le tout est plus que prometteur. L’application tourne en arrière-plan et utilise la caméra frontale pour analyser la dilatation de vos pupilles, laquelle est directement liée à votre rythme cardiaque car tous deux partages la même route du système nerveux.

CardiVu prend votre rythme cardiaque en regardant vos pupilles

Avec suffisamment de données cardiaques, il est possible de diagnostiquer de manière très précoce certains signes de maladies cardiovasculaires ou de stress aggravé. Avec du machine learning, les chercheurs pourront établir des correspondances entre des motifs récurrents et telle ou telle maladie. CardiVu mesure le rythme cardiaque et calcule la variabilité de fréquence cardiaque ainsi qu’un indice de stress. Contrairement à des prises de mesure ponctuelles chez votre médecin, CardiVu peut être utilisé toute la journée, sur des périodes bien plus longues. Autrement dit, la qualité moyenne des données obtenues est bien meilleure.

directement depuis votre smartphone, sans que vous ne vous en rendiez compte

Personne n’aime passer du temps chez le docteur mais tout le monde, ou presque, utilise son smartphone pendant plusieurs heures chaque jour. Une fois installée, CardiVu fonctionne en arrière-plan et utilise la caméra frontale relativement fréquemment pour scanner les mouvements de la pupille de l’utilisateur lorsque celui-ci utilise son appareil. Le fait que cela se fasse à l’insu de l’utilisateur permet d’obtenir des résultats plus précis encore. Selon le développeur, cette précision est suffisante pour être utile au niveau clinique. Les données utilisateur sont ensuite envoyées dans le cloud de CardiVu où les serveurs utilisent leur puissance de calcul pour les analyser. L’application permet aussi de partager ces données avec des professionnels de santé ou des personnes de confiance.

Difficile, sans test approfondi, de connaître l’impact de l’application sur l’autonomie du smartphone. Difficile aussi de savoir si la détection de la dilatation des pupilles est réussie dans tous les cas ou non. Les conditions de luminosité ambiante auront aussi un effet sur la prise de mesure, c’est certain. Mais le fait est que la méthode en elle-même devrait être plus précise que les options actuellement disponibles. Une certification médicale digne de ce nom, comme le feu vert de la FDA, serait très intéressante mais le système est en tout cas très prometteur.