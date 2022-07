L'Apple Watch Series 8 pourrait détecter si vous avez de la fièvre. Pour le reste, les changements seraient mineurs.

La prochaine Apple Watch pourrait disposer d’un capteur de température corporelle, capteur qui pourrait alors vous avertir lorsque vous avez de la fièvre. C’est tout du moins ce qu’annonce Mark Gurman, de Bloomberg. La Series 8 n’offrira pas une lecture très précise de cette donnée de santé, mais elle pourrait envoyer une notification qui vous conseillerait d’aller voir un médecin ou d’utiliser un thermomètre pour confirmer le soupçon.

Ce n’est pas la première fois que Mark Gurman évoque la possibilité pour la Series 8 d’inclure un tel capteur de température. Le journaliste avait mentionné pour la toute première fois que la firme de Cupertino travaillait sur une telle fonctionnalité en juin 2021, rapportant alors que l’option pourrait n’arriver qu’avec la gamme 2022 de montre connectée de la marque à la pomme. Quelques mois plus tard, en janvier, il revenait pourtant sur sa déclaration, avertissant ses abonnés que le suivi de la glycémie comptait parmi les fonctionnalités qui n’arriveraient pas avant plusieurs années.

Cependant, quelques mois encore après, Mark Gurman déclarait que la Series 8 inclurait un capteur de température corporelle, pour peu, bien évidemment, que son implémentation passe les tests internes de la firme de Cupertino. Aujourd’hui, dans la dernière édition en date de sa newsletter Power On, il se dit convaincu que la fonctionnalité “est bonne” pour intégrer la Series 8 et le modèle dont les rumeurs parlent de plus en plus souvent, à savoir l’édition renforcée pour les sportifs de l’extrème.

Pour le reste, les changements seraient mineurs

Mark Gurman explique aussi que les autres changements de la Series 8 “seront probablement mineurs”. Il réitère son rapport de la semaine dernière, suggérant que la montre connectée disposera de la même puissance de calcul que les Series 7 et Series 6. Il mentionne aussi le fait que les modèles haut de gamme de la Series 8 pourraient profiter d’un écran amélioré.

Autre produit qui n’aurait pas droit à d’importantes améliorations, les AirPods Pro de deuxième génération. Mark Gurman explique que ceux-ci n’auront pas droit à un suivi du rythme cardiaque ou de la température corporelle, comme cela a pu être suggéré par certains rapports. “On m’a dit que ni l’une ni l’autre de ces fonctionnalités n’arrivera avec la version 2022, bien que ces pistes aient été explorées par l’entreprise et qu’elles pourraient arriver un jour.”