L’Apple Pencil de troisième génération en fuite ?

Apple met régulièrement à jour les produits de son catalogue, entre évolutions hardware et software. Le design évolue aussi de temps à autre. L'Apple Pencil pourrait y avoir droit très bientôt.

Pour exploiter au maximum tout le potentiel d’une tablette comme l’iPad, il peut être intéressant d’utiliser un stylet. Apple propose depuis longtemps son Apple Pencil, pour les créateurs mais pas uniquement. Et aujourd’hui, la firme de Cupertino travaillerait sur la troisième génération de son stylet. Ce modèle aurait d’ailleurs fuité, exposant certains changements en ce qui concerne son design.

Bientôt un nouvel Apple Pencil ?

Lorsqu’Apple avait introduit la deuxième génération d’Apple Pencil il y a quelques années, la marque à la pomme avait procédé à un certain nombre de modifications, tant au niveau du design que des fonctionnalités de son stylet. Parmi celles-ci, on pouvait citer une finition matte, une recharge magnétique ainsi que la possibilité de changer de fonctions selon les types d’applications en tapotant deux fois sur le stylet.

À quoi faut-il s’attendre ?

Ceci étant dit, on se doute bien qu’Apple n’a pas fini d’améliorer son Apple Pencil. En vérité, un modèle de troisième génération serait en préparation. C’est tout du moins ce que l’on apprend d’un tweet de Mr White qui partage une photo de ce qui serait justement un exemplaire de cet Apple Pencil de troisième génération. Avec la seule et unique photo, il est plutôt difficile de dire ce qui est différent.

Cependant, il semblerait que la firme de Cupertino ait décidé de revenir à une finition brillante – exit donc le mat -. La pointe semble aussi légèrement différente. Là encore, difficile d’avoir de quelconques certitudes avec cette seule photo. Elle semble plus grosse que sur le modèle actuel. La partie qui vient se fixer au corps du stylet paraît aussi plus longue. Cela pourrait laisser suggérer un certain nombre de changements à l’intérieur même du stylet.

Quoi qu’il en soit, la dernière fois qu’Apple avait lancé un nouveau modèle d’Apple Pencil, c’était en 2018. Nous sommes aujourd’hui en 2021, il ne serait pas surprenant de voir arriver un tout nouveau modèle. Qui plus est, certaines rumeurs laissent entendre que la marque à la pomme pourrait lancer de nouveaux iPad avec écran mini LED cette année. Voilà qui tomberait à point nommé pour introduire un nouveau stylet.