L’Apple Car serait électrique et autonome dès sa première version

Les voitures sont en pleine mutation. Une mutation induite par un certain nombre de nouvelles technologies, avec en tête de pont les moteurs électriques et la conduite autonome. Que devrait adopter Apple pour son propre projet.

Le monde automobile a aujourd’hui clairement embrassé la voie de l’électrique, avec plus ou moins d’entrain selon les constructeurs. La conduite autonome s’invite elle aussi à la fête, plus timidement pour le moment mais les grands noms sont présents. Apple, on le sait, est intéressé par proposer sa propre voiture électrique. Et il semblerait qu’elle sera aussi autonome.

Et si la première voiture d’Apple était électrique et autonome ?

Nombre de constructeurs automobiles et d’entreprises de la tech travaillent actuellement sur des voitures autonomes qui permettront de ne plus avoir besoin de conducteurs. À l’heure actuelle, la technologie nécessaire avance bien mais nous sommes encore loin de pouvoir grimper dans une voiture et se lancer transporter où bon nous semble où que l’on soit. Ces innovations prennent énormément de temps, et plus encore pour les démocratiser.

C’est ce qu’affirme une source de CNBC

Ceci étant dit, il semblerait qu’Apple pousse lui aussi dans cette direction avec son projet de voiture. Un récent rapport de CNBC cite une source qui aurait affirmé que la première voiture de la marque à la pomme aurait été pensée et conçue pour une utilisation sans conducteur. Il se pourrait donc qu’Apple se lance pleinement dans la bataille, en optant directement pour un véhicule électrique et une expérience de conduite totalement autonome.

La source en question affirme : “Les premières Apple Cars ne seront pas conçues pour avoir un conducteur. Ce seront des véhicules autonomes électriques pensés pour fonctionner sans conducteur et opérer sur le dernier kilomètre d’un déplacement.” Ce dernier commentaire est très intéressant, il semble indiquer qu’Apple pourrait, dans un premier temps tout du moins, utiliser ses voitures pour des livraisons, ou des taxis.

Par ailleurs, les dernières rumeurs en date affirme que la firme de Cupertino serait en discussion avec Hyundai, ce dernier apportant son aide et son savoir-faire pour la fabrication. Un récent rapport affirmait même qu’Apple pourrait investir jusqu’à 3,6 milliards de dollars dans Kia (qui appartient à Hyundai) pour lancer la production de ce véhicule dans leur usine d’Amérique du Nord.