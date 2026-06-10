L’App Store adopte la logique du streaming avec ses “Suites”

Apple ouvre les bundles d’abonnements entre éditeurs sur l’App Store. Une nouveauté simple sur le papier, mais potentiellement très utile.

En bref Apple étend les App Bundles de l’App Store pour permettre à différents développeurs de regrouper leurs abonnements dans une offre commune.

Les utilisateurs paient moins cher que s’ils achetaient chaque app séparément, sur un modèle inspiré des plateformes de streaming.

De nouveaux “Suites” permettent de créer des packs exclusifs, pensés comme des produits à part entière et non de simples additions d’apps.

Passer d’un abonnement à un autre, on connaît. Ce que prépare Apple sur l’App Store, c’est autre chose, une logique de pack qui ressemble de plus en plus à ce qu’on voit côté streaming.

L’App Store sort enfin du bundle solo

Jusqu’ici, la fonction App Bundles servait surtout à un même développeur pour regrouper ses propres apps. Lors de la Worldwide Developers Conference, Apple a annoncé une extension bien plus intéressante, des développeurs différents pourront désormais s’associer pour vendre un même abonnement groupé.

Le principe est simple. Un utilisateur paiera moins cher que s’il prenait chaque abonnement séparément. Dit comme ça, ce n’est pas révolutionnaire. Pour l’App Store, si. Parce que ça change la manière de vendre des apps, et surtout de les garder ensemble dans la durée.

Une recette piquée au streaming, et ce n’est pas un hasard

Apple ne cache pas vraiment l’inspiration. Cette mécanique reprend une stratégie déjà très visible dans le streaming et les médias, où des groupes comme HBO ou Disney assemblent plusieurs offres pour muscler la valeur perçue et limiter les départs.

Et franchement, on voit vite pourquoi l’idée peut coller au mobile. Deux éditeurs qui partagent le même public sans être des rivaux directs peuvent proposer quelque chose de plus cohérent, donc plus tentant. Résultat, l’utilisateur économise un peu, et les développeurs ont une offre qui paraît plus solide. C’est du streaming, version apps.

Créa, productivité, et même des packs introuvables ailleurs

Apple a donné plusieurs cas assez parlants. Côté création, on peut imaginer un pack avec une app photo, un outil de montage vidéo, une autre pour l’édition d’images, puis un service pour publier sur les réseaux sociaux. Pas mal de gens utilisent déjà ce genre de combo, mais en pièces détachées.

Même logique pour la productivité. Un développeur spécialisé dans les listes de tâches pourrait s’adosser à un autre qui fait du calendrier, histoire de combler ce que son produit ne couvre pas. Vous achetez un ensemble plus complet, pas juste une app de plus.

Il y a aussi une autre nouveauté, les Suites. Là, Apple autorisera des formules qui n’existeront pas en achat séparé. En gros, certains packs seront pensés comme des offres à part entière, pas comme une simple addition d’abonnements. Et ça, pour les éditeurs malins, peut vite devenir la vraie bonne idée.