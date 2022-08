Land of Women : une adaptation en série avec Eva Longoria et Carmen Maura

Le best-seller de Sandra Barneda va être porté sur le petit écran pour la plateforme de streaming Apple TV+.

Créée et écrite par Ramon Campos (Gran Hotel, Velvet) et Gema R. Neira (Now & Then, Alta Mar), et actuellement en pré-production en Espagne, Land of Women est une comédie dramatique avec Eva Longoria dans le rôle de Gala, une New-Yorkaise dont la vie est bouleversée lorsque son mari implique la famille dans des malversations financières et qu’elle est obligée de fuir la ville avec sa mère vieillissante et sa fille en âge d’aller à l’université.

Eva Longoria To Star & EP Apple TV+ Series ‘Land Of Women’ – Deadline Very excited about this!! https://t.co/p2IJBDMKJa — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) August 9, 2022

Pour échapper aux dangereux criminels auxquels le mari de Gala, désormais disparu, est redevable, les trois femmes se cachent dans la même charmante ville viticole du nord de l’Espagne que la mère de Gala (jouée par Carmen Maura) a fuie il y a 50 ans, jurant de ne jamais revenir. Les femmes cherchent à prendre un nouveau départ et espèrent que leurs identités resteront inconnues, mais les rumeurs de la petite ville se répandent rapidement, dévoilant les secrets et les vérités les plus profonds de leur famille.

Apple réunit Eva Longoria et Carmen Maura dans Land of Women

Série télévisée en six épisodes, produite par le showrunner Ramon Campos, Teresa Fernandez-Valdés, Ben Spector et Eva Longoria via sa société de production UnbeliEVAble Entertainment, Land of Women est réalisée pour Apple TV+ par Bambu Studios. Elle sera tournée en anglais et en espagnol et pourra être regardée dans chaque langue.