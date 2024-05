L’acteur de Luke Cage évoque un possible retour dans le MCU

Marvel pourrait ramener le personnage Luke Cage incarné par Mike Colter au cinéma.

Voici une nouvelle qui pourrait réjouir les fans de l’univers cinématographique de Marvel. Mike Colter, le comédien qui a porté le personnage de Luke Cage dans la série Netflix du même nom, s’est exprimé sur un éventuel retour dans l’univers Marvel.

Lors d’un entretien avec ComicBook.com, Mike Colter a précisé qu’un retour en tant que Luke Cage serait envisageable si son emploi du temps lui permettait de concilier cette reprise avec une autre saison de sa série en cours, Evil. L’acteur américain a déclaré :

Il est intéressant de noter que plusieurs acteurs de l’univers Marvel sur Netflix ont déjà repris leurs rôles dans l’univers cinématographique de Marvel. Charlie Cox et Vincent D’Onofrio ont marqué l’année 2021 en reprenant respectivement leurs rôles de Daredevil et de Kingpin. Il est donc plausible d’envisager un retour de Mike Colter dans la peau de Luke Cage.

Si Mike Colter devait reprendre son rôle de Luke Cage, un scénario potentiel se dessine déjà. En effet, la fin de la saison 2 de Luke Cage a vu le héros prendre le contrôle du Paradis de Harlem, devenant de facto le nouveau chef du crime pour contrôler l’activité criminelle qui sévissait à Harlem. Cette intrigue pourrait être liée à celle de Kingpin dans l’univers cinématographique de Marvel.

On en pense quoi ?

Il serait réjouissant de voir Mike Colter reprendre le rôle de Luke Cage. Son personnage complexe et charismatique a marqué les esprits et son retour serait un atout certain pour l’univers cinématographique de Marvel. Cependant, il est important que ce retour se fasse dans des conditions qui respectent à la fois l’acteur et le personnage.