La Voie Lactée est enfin passée sur la balance ! Et les résultats sont des plus perturbants !

Dans l’Espace, la notion de taille et de poids est à nulle autre pareille, à tel point que certains corps célestes atteignent des proportions qu’il est difficile, voire impossible à appréhender pour les minuscules humains que nous sommes. Avez-vous une idée, par exemple, du poids de notre Voie Lactée ? Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine Epsiloon, expliquait à nos confrères de franceinfo que, grâce aux récentes données du satellite Gaia de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), la Voie Lactée a enfin pu être pesée. Et son poids est surprenant !

La Voie Lactée est enfin passée sur la balance

La réponse que vous attendez tous est la suivante : notre Voie Lactée pèse 409 000 milliards de milliards de milliards de milliards de kilos, soit 206 milliards de Soleil ! C’est énorme. Pour parvenir à ce résultat, il aura fallu ruser. Logique puisque l’on ne peut pas simplement poser notre Galaxie sur une balance. Il est difficile de distinguer les mouvements et les distances dans la mesure où nous sommes nous-mêmes dans la Voie Lactée. Depuis 10 ans, le télescope Gaia collecte les trajectoires de quelque 1,8 milliard d’étoiles. En étudiant ces dernières, il est possible d’évaluer les masses des différents objets et d’arriver à cette mesure précise.

Les résultats sont des plus perturbants

Et ce qui est plus étonnant encore, c’est que ce chiffre est 4 à 5 fois moindre que les précédentes évaluations. Notre Voie Lactée est très légère par rapport aux autres. Et plus étrange encore, dans les autres galaxies spirales, la vitesse de rotation des étoiles est assez constante, peu importe leur distance par rapport au centre. De fait, dès les années 1970, les astrophysiciens ont pu supposer l’existence d’une matière noire, invisible et massive, six fois plus abondante que la matière classique qui forme un halo autour des galaxies. Mais c’est différent chez nous. Les étoiles tournent moins vite en périphérie. C’est comme si la Voie Lactée avait trois fois moins de matière noire qu’ailleurs. Est-ce seulement possible ? Étrange, certes, mais impossible ?

Alors, évidemment, les physiciens ne sont pas d’accord avec le fait de supposer que nous vivons dans un endroit singulier. Pourquoi devrait-il y avoir des modèles valables partout ailleurs, mais pas dans notre Voie Lactée ? Ce qui amène à la question suivante : les mesures des autres galaxies sont-elles bonnes ? Ou n’y aurait-il pas un autre souci, une autre composante qui nous échappe ?