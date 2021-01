La technologie caméra de l’iPhone 12 Pro Max présente sur toute la gamme d’iPhone 13 ?

Année après année, génération après génération, Apple améliore ses iPhone. Cela passe par des composants plus aboutis, plus puissants et des logiciels toujours plus impressionnants.

Tous les ans, la presse spécialisée et les clients de la marque Apple attendent de voir de quoi seront faits les nouveaux iPhone. Aujourd’hui, alors même que les iPhone 12 ne sont pas très vieux, les yeux sont tournés vers l’iPhone 13. Qu’aura-t-il à proposer ? Il se pourrait que l’on ait une bonne surprise concernant la photo et la vidéo.

La stabilisation optique de l’iPhone 12 Pro Max dans tous les modèles d’iPhone 13 ?

Mis à part des différences dans les tailles, Apple a créé ses différents modèles d’iPhone 12 en jouant sur les modules caméra. Chaque modèle d’iPhone 12 dispose d’une configuration légèrement différente, avec le module le plus puissant et plus performant embarqué, bien évidemment, sur le modèle le plus onéreux, à savoir l’iPhone 12 Pro Max.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Cela étant dit, bonne nouvelle, si vous n’avez pas envie de dépenser autant pour vous offrir un iPhone 13 Pro Max, ou peu importe son nom. Il se pourrait que la firme de Cupertino intègre la technologie caméra de son iPhone 12 Pro Max sur tous les modèles de la gamme iPhone 13. C’est tout du moins ce que croit savoir DigiTimes.

La technologie en question serait plus précisément la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur qui, à l’heure actuelle, n’est donc disponible que sur l’iPhone 12 Pro Max. Cependant, si le rapport de DigiTimes est avéré, celle-ci pourrait être intégrée sur tous les modèles d’iPhone 13, ce qui serait une très bonne chose dans la mesure où davantage de clients potentiels pourraient se laisser convaincre par un iPhone 13 quel qu’il soit, sans cette barrière du tarif très élevé du modèle le plus haut de gamme.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur est effectuée directement sur le capteur de l’appareil en lui-même et non pas sur la lentille. Cela est censé offrir une “meilleure” forme de stabilisation. On retrouve d’ailleurs assez souvent cette méthode dans les appareils photos reflex numériques.