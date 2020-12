La sonde chinoise Chang-e 5 réussit à ramener de nombreux échantillons lunaires

L'exploration spatiale est un énorme projet. Plus les contributeurs seront nombreux, plus l'Homme avancera. Aujourd'hui, c'est la Chine qui s'illustre.

L’exploration spatiale, et par extension, notre connaissance de l’Univers, passe par une meilleure compréhension de notre satellite naturel la Lune. La NASA l’a d’ailleurs replacée au centre de son attention, celle-ci devant servir de tremplin pour des missions plus lointaines. Aujourd’hui, c’est la Chine qui fait parler d’elle en annonçant le succès d’une mission importante.

La Chine ramène des échantillons lunaires

Depuis toujours, la science permet d’expliquer beaucoup de choses sur notre monde mais il reste encore énormément à découvrir et surtout à comprendre, concernant la planète mais aussi l’Univers en général. Et aujourd’hui, avec la réussite de cette mission chinoise, nous devrions pouvoir en apprendre un peu plus sur notre satellite naturel.

En effet, la mission spatiale chinoise vient de s’achever avec succès. La sonde Chang-e 5 est revenue sur Terre après être allée récupérer des échantillons sur la Lune. La sonde avait décollé le 24 novembre dernier et s’était posée sur la Lune le 1er décembre, sur l’énorme océan des Tempêtes, en latin Oceanus Procellarum.

Un joli succès pour la sonde Chang-e 5

La face cachée de la Lune, selon la NASA, serait une cicatrice causée par un gigantesque impact cosmique. Les échantillons prélevés sur cette face de la Lune pourraient aider les scientifiques à mieux cerner les origines de la Lune et agir comme une base solide pour de futures missions de collecte d’échantillons sur d’autres planètes.

La Chine déclare qu’elle rendra certains de ses échantillons disponibles à des scientifiques d’autres pays. Cette mission fait aussi de l’Empire du Milieu le troisième pays du monde à collecter avec succès des échantillons lunaires. Le premier fut bien évidemment les États-Unis avec le programme Apollo de 1969 à 1972, suivi de l’Union Soviétique dans les années 1970.