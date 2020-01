La série TV Star Trek : Picard déjà renouvelée pour une deuxième saison

Star Trek est une série extrêmement populaire. Les trekkies sont très nombreux aux quatre coins du globe et ceux-ci seront aujourd'hui ravis d'apprendre que la série Star Trek : Picard vient tout juste d'être renouvelée pour une deuxième saison.

Le monde des séries TV peut être impitoyable. Il suffit que les audiences soient légèrement en-deçà des prévisions pour qu’une série se retrouve annulée, laissant les fans sur le carreau. A contrario, si les spectateurs sont au rendez-vous, le renouvellement ne fait presque aucun doute. Parfois, celui-ci arrive même avant la diffusion de la saison. C’est le cas pour Star Trek : Picard et la chaîne CBS qui vient de lui accorder une deuxième saison.

CBS renouvelle déjà Star Trek : Picard pour une deuxième saison

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chaîne CBS a toute confiance en sa série Star Trek : Picard. Le réseau de télévision américain vient de renouveler la série pour une deuxième saison alors que le premier épisode fera ses débuts sur le petit écran le 23 Janvier prochain. Aucune information, évidemment, concernant la date de lancement de cette nouvelle saison, et encore concernant le scenario, mais il y a fort à parier que Patrick Stewart sera une fois encore de la partie.

La première saison démarre le 23 Janvier sur CBS All Access

Comme avec la série Discovery, il est plutôt facile de comprendre pourquoi CBS a choisi de renouveler la série si tôt. Bien que All Access enrichisse ces derniers temps beaucoup son catalogue de séries, Star Trek reste la tête de file de ce service de streaming. Une deuxième saison de Picard donnerait à tous les fans, qui sont des clients payants de la plate-forme, de rester sur le service. Et bien sûr, cela leur permettra de découvrir d’autres séries, des séries qui n’auraient pas été autrement envisagées. La concurrence est rude entre les plates-formes de streaming. Annoncer ses nouveaux contenus le plus tôt possible, a fortiori quand il s’agit de grosses licences, peut effectivement aider à garder ses abonnés, et éviter qu’ils vaillent voir ailleurs…