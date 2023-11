La série historique de la BBC consacrée à Thomas Cromwell est de retour

Les coulisses des Tudors vont de nouveau ouvrir leurs portes dans la série télévisée Wolf Hall pour une deuxième saison.

Réalisé par Peter Kosminsky (The Undeclared War, The State), adapté pour la télévision par Peter Straughan (Tinker Tailor Soldier Spy, Frank) et produit par Playground (All Creatures Great and Small, The Undeclared War) et Company Pictures (Van Der Valk, Blood) pour la BBC, Wolf Hall : The Mirror and the Light va reprendre l’histoire de Thomas Cromwell là où elle a été interrompue avec la première saison. Celle-ci narrait l’ascension rapide de Thomas Cromwell à la cour d’Henri VIII jusqu’à la mort d’Anne Boleyn en passant par les morts du cardinal Thomas Wolsey et de Sir Thomas More.

📢 Wolf Hall is returning for a thrilling final act! Starring Mark Rylance, Damian Lewis, Jonathan Pryce, Kate Phillips and Lilit Lesser, Wolf Hall: The Mirror and the Light is based on the final novel in Hilary Mantel’s award-winning trilogy More ➡️ https://t.co/7brdq9qUO1 pic.twitter.com/XwjzEh88No — BBC Press Office (@bbcpress) November 20, 2023

Charlotte Moore, directrice du contenu de la BBC, a déclaré :

Cette adaptation stupéfiante et inoubliable des sublimes romans d’Hilary Mantel, Wolf Hall, s’est rapidement imposée comme l’une des plus grandes séries télévisées de tous les temps, avec des millions de téléspectateurs adeptes au Royaume-Uni et dans le monde entier. Près d’une décennie plus tard, nous sommes ravis d’avoir réuni cette équipe créative exceptionnelle et les acteurs principaux pour conclure la saga passionnante d’Hilary Mantel sur la BBC.

Wolf Hall : The Mirror and the Light, la suite de l’adaptation des romans d’Hilary Mantel

La deuxième saison de Wolf Hall se déroule en mai 1536. Anne Boleyn, la seconde épouse d’Henri, est morte. Alors que le couperet tombe, Thomas Cromwell émerge du bain de sang pour poursuivre son ascension vers le pouvoir et la richesse, tandis que son redoutable maître, Henri, s’installe dans un bonheur éphémère avec sa troisième reine, Jane Seymour. Thomas Cromwell, un homme qui ne peut compter que sur son intelligence, n’a pas de grande famille pour le soutenir, ni d’armée privée. Naviguant dans les complexités morales qui accompagnent l’exercice du pouvoir à cette époque brutale et sanglante, Cromwell est pris entre son désir de faire ce qui est juste et son instinct de survie. Mais après l’exécution de la reine par Henri VIII, personne n’est à l’abri.

Malgré la rébellion à l’intérieur du pays, les traîtres qui complotent à l’étranger et la menace d’une invasion qui met à rude épreuve le régime d’Henri, l’imagination débordante de Cromwell voit un nouveau pays dans le miroir de l’avenir. Toute l’Angleterre se trouve à ses pieds, mûre pour l’innovation et la réforme religieuse. Mais tandis que la roue de la fortune tourne, les ennemis de Cromwell se rassemblent dans l’ombre. L’inévitable question demeure : combien de temps peut-on survivre sous le regard cruel et capricieux d’Henri ? Attendu avec impatience depuis des années, Wolf Hall : The Mirror and the Light retrace les quatre dernières années de la vie de Cromwell, achevant son parcours de self-made-man à la figure la plus redoutée et la plus influente de son époque. Cromwell est aussi complexe qu’inoubliable : un politicien et un arrangeur, un diplomate et un père, un homme qui a à la fois défié et défini son époque.

Le casting original de Wolf Hall revient dans The Mirror and the Light

Mark Rylance reprendra le rôle de Thomas Cromwell, Damian Lewis celui du roi Henri VIII et Jonathan Pryce celui du cardinal Wolsey dans Wolf Hall : The Mirror and the Light. Kate Phillips, dans le rôle de Jane Seymour, la troisième épouse d’Henri VIII, et Lilit Lesser, dans le rôle de la princesse Mary, fille d’Henri et de sa première épouse Catherine d’Aragon, seront également de retour. D’autres membres du casting, anciens et nouveaux, seront annoncés ultérieurement.

Le réalisateur Peter Kosminsky a ajouté :