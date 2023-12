La saison 2 de Reacher pourrait arriver plus tôt que prévu

Il semble que la saison 2 tant attendue de Reacher pourrait faire ses débuts plus tôt que prévu, selon une photo surprenante publiée par Prime Video. Qu'est-ce que cela signifie pour les fans impatients ?

Une photo inattendue publiée par Prime Video suggère que les fans de la série populaire Reacher pourraient être comblés plus tôt que prévu avec le lancement de la deuxième saison. Cette série à succès, basée sur les livres de Lee Child, met en vedette Alan Ritchson dans le rôle de l’ancien policier militaire américain Jack Reacher, un vagabond aux compétences redoutables.

Depuis sa première en février 2022, ce drame d’action a connu un succès fulgurant. La deuxième saison promet une nouvelle intrigue et un nouveau mystère à résoudre. Selon une capture d’écran d’Alan Ritchson Updates, les trois premiers épisodes pourraient être diffusés dès le 14 décembre à 19h EST.

Cette date serait un changement par rapport à la date du 15 décembre précédemment annoncée, qui est toujours mentionnée dans les communiqués de presse officiels de Prime Video. La prochaine saison comprendra huit épisodes au total, avec un nouvel épisode diffusé chaque semaine après les trois premiers.

Le deuxième volet est basé sur le livre de Child, Bad Luck and Trouble. L’histoire commence lorsque Reacher reçoit un message codé révélant que des membres de son ancienne unité de l’armée américaine, la 110th MP Special Investigations, sont mystérieusement et brutalement assassinés. Cela pousse Reacher à sortir de sa routine errante pour mener l’enquête avec trois de ses anciens coéquipiers.

Alors que le trio commence à résoudre le mystère, les enjeux augmentent à chaque tournant, soulevant de nouvelles questions. Mais cette série populaire, créée par Nick Santora, a déjà été renouvelée pour une troisième saison. La date de sortie anticipée, du moins selon la photo de Prime Video, offrira une chance de voir plus rapidement comment Ritchson se débrouille dans une nouvelle histoire avec de nouveaux visages. Cela pourrait être de bon augure pour le succès de la franchise Reacher dans son ensemble.

On en pense quoi ?

La série Reacher a su captiver le public avec son intrigue palpitante et ses personnages mémorables. L’annonce d’une sortie anticipée de la saison 2 ne fait qu’accroître l’excitation des fans. Cette nouvelle saison, basée sur l’un des livres les plus populaires de Lee Child, promet d’être riche en action et en suspense. Quant à la troisième saison déjà confirmée, elle témoigne de la confiance de Prime Video dans le succès de cette série.