La réouverture des Apple Store serait prévue en Avril

Pour endiguer la propagation du Covid-19 et avec les différentes mesures de confinement prises par de nombreux pays du globe, de nombreux magasins sont fermés. C'est le cas des Apple Store. Aujourd'hui semble se profiler une réouverture.

Apple avait annoncé il y a quelque temps que ses magasins physiques fermeraient leurs portes jusqu’au 27 Mars. La date approche et force est de constater que l’épidémie ne s’est pas calmée. La firme de Cupertino avait alors annulé cette échéance et publié sur son site que tous ses magasins physiques resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre. Aujourd’hui, la situation semble encore évoluer.

Apple prévoirait de rouvrir certains de ses Apple Store dans le courant du mois d’Avril

En effet, selon un nouveau rapport de 9to5Mac, la marque à la pomme prévoirait aujourd’hui une réouverture de certains de ses établissements dans le courant du mois d’Avril. Ces réouvertures seraient assez logiquement réalisées de manière échelonnée et tous les établissements ne sont pas concernés. Toutes les mesures seraient aussi bien évidemment mises en place pour assurer la meilleure sécurité possible tant aux employés qu’aux clients qui viendraient en boutique.

Des réouvertures qui se feraient par pallier, selon les conditions locales

Le rapport cite un mémo obtenu par 9to5Mac et écrit par la vice-présidente principale du commerce de détail et des personnes chez Apple Inc., Deirdre O’Brien. Dans celui-ci, on peut notamment lire la chose suivante : “À tous nos espaces de vente en dehors de la Grande Chine, nous allons rouvrir nos magasins par pallier. Pour l’heure, nous prévoyons que les premiers magasins pourront ouvrir leurs portes durant la première quinzaine d’Avril, selon les conditions au sein de leurs différentes communautés.” Impossible de savoir précisément quels magasins pourront reprendre leur activité mais si vous faites partie des malchanceux qui n’ont pas pu récupérer leur appareil Apple qui était en réparation avant la fermeture, peut-être pourrez-vous le faire dans les semaines à venir.