La nouvelle télécommande Apple Siri Remote compatible avec le service Localiser ?

Apple a annoncé tout récemment sa nouvelle Apple TV 4K. Et avec elle, un certain nombre de nouveautés attendues et bienvenues. Notamment une nouvelle télécommande Siri Remote.

Lorsque la firme de Cupertino a officialisé l’arrivée de sa nouvelle Apple TV 4K, outre les fonctionalités intrinsèques du boîtier, la nouvelle télécommande Siri Remote a, elle aussi, suscité l’intérêt. Il faut dire que la version actuelle n’est pas au goût de tout le monde. Cette nouvelle génération a donc un grand rôle à jouer. Et elle pourrait être compatible avec l’application Localiser d’Apple.

Et si la nouvelle Siri Remote était compatible avec le service Localiser ?

En officialisant la nouvelle Apple TV 4K, la marque à la pomme rendaient vraies les nombreuses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois et qui annonçaient une toute nouvelle télécommande Siri Remote pour piloter le boîtier. Cela étant dit, certains ont pu remarquer que Apple n’a jamais mentionné la présence de l’ultra-wideband (UWB) dans cette télécommande. Autrement dit, que cette nouvelle Siri Remote ne pourrait pas utiliser le service de localisation précise d’Apple.

Siri semble indiquer que ce serait possible

Cependant, un rapport de 9to5Mac révèle que, si l’on demande à Siri, avec iOS 14.5, de trouver sa Siri Remote, l’assistant numérique vocal d’Apple répond en vous disant que vous n’avez pas de Siri Remote liée à votre compte iCloud. Voilà qui laisse à penser qu’une fonctionnalité de localisation pourrait bien être compatible avec la nouvelle Siri Remote et ce, même si Apple ne l’a pas officiellement annoncé.

Il serait en tous les cas parfaitement compréhensible qu’une telle fonctionnalité soit intégrée étant donné que la télécommande est très compacte et toute petite. Il est bien plus facile de l’égarer par rapport à une télécommande plus conventionnelle, qui ont déjà malheureusement trop souvent tendance à disparaître. De plus, l’accessoire n’a pas nécessairement besoin de l’UWB pour être localisable. Le Bluetooth pourrait suffire, mais le fait d’avoir la puce U1 et l’UWB permettrait une localisation plus précise.

9to5Mac précise aussi cependant que cette réponse de Siri pourrait ne rien signifier d’important. Il pourrait s’agir là que d’un indice d’une fonctionnalité qui était en développement et qui n’est pas arrivée à son terme pour cette génération d’appareil en particulier. Tout est possible.