La nouvelle suite de logiciels IA de NCSoft veut faciliter la production de jeux vidéo. NCSoft a de grands projets pour son IA.

Pourtant toute jeune, l’IA générative est déjà présente partout. NCSoft, le développeur et éditeur à qui l’on doit notamment Guild Wars, a annoncé avoir développé quatre nouveaux grands modèles de langage (LLM), baptisés VARCO, “Via AI, Realize your Creativity and Originality”, pour faciliter le développement des jeux vidéo. Par accompagner ces LLM, plusieurs produits et services.

Dans le détail, ces quatre modèles sont composés du LLM de base, ainsi que Art, Text et Human. Le LLM est déjà disponible en coréen, les versions anglaise et bilingue arriveront avant la fin du mois. LLM est entraîné avec 1,3 milliard, 6,4 milliards et 13 milliards de paramètres. Les deux versions les plus grandes arriveront ultérieurement. “Nous faisons tout notre possible pour améliorer les performances de LLM et générer des textes qui n’ébranlent pas les valeurs universelles de la société”, expliquait Jehee Lee, CRO de NCSoft. “Pour concevoir des ensembles de données de grande qualité, NC utilise un processus dans lequel les données sont analysées et évaluées selon divers aspects (format, contenu, éthique, etc.) et ajustés selon nos propres critères.” Fort de son expérience accumulée depuis de nombreuses années, NCSoft “prévoit, à terme, de développer et déployer des modèles plus légers hautes performances spécialisés dans diverses tâches individuelles”.

Par-dessus ce modèle fondation, on trouve notamment VARCO Art, le générateur texte-vers-image, capable de reproduire le style d’un artiste, avec son accord, évidemment. “Les modèles génératifs peuvent être entraînés pour révéler suffisamment d’un style particulier, comme la colorisation, les gestes et les contours. […] Jusqu’à présent, les artistes ou experts peuvent faire la différence, mais il n’est pas simple pour le grand public de distinguer si un contenu est généré par une IA ou non.”

VARCO Text, de son côté, génère et gère des éléments comme le scénario et les dialogues. Enfin, VARCO Human est “un outil intégré pour la création, l’édition et la gestion des humains virtuels”. Art, Text et Human pourront être utilisés dans la suite VARCO Studio, qui sera disponible en 2024.

Si les modèles VARCO doivent permettre de faciliter le développement de jeux vidéo, comme Ubisoft Ghostwriter, VARCO est différent dans la mesure où il s’agit d’une “IA verticale spéciale qui peut résoudre directement certains aspects délicats, peu importe l’industrie ou le domaine. […] Le modèle génératif peut être utilisé pour la planification, le développement et les opérations. La vision du jeu, le nom des personnages, leurs types et leurs attributs peuvent être créés et édités. Et le système crée des conversations pour des situations spécifiques et de quêtes adaptées aux régions” ainsi que les images qui les accompagnent.

NCSoft a de grands projets pour son IA

Comme Ghostwriter, VARCO ne peut fonctionner sans supervision humaine. “La technologie d’IA générative aidera à améliorer la valeur du travail humain”, en faisant bien la distinction entre les deux. Avec l’aide de l’IA, les designers humains pourront “se concentrer sur des tâches plus complexes.” Les résultats de l’IA générative ne seront pas le produit final, mais plutôt une base servant d’inspiration, les aidant à atteindre des objectifs plus élevés.”

Et les jeux vidéo ne sont que le début pour NCSoft. “Nous voulons créer des solutions à haute valeur ajoutée en allant au-delà des jeux. Je pense que nous pouvons avancer avec notre IA sur n’importe quel marché industriel. NC prévoit de surveiller de près les nouveaux segments de croissance qui pourraient grandement profiter de l’IA, comme la mode, la vie quotidienne, la santé, la mobilité, le bio, la robotique et le contenu.”