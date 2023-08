Netflix commence à tester le streaming de jeux vidéo sur divers appareils. Un nouvel acteur de poids s'invite sur le marché du cloud gaming.

Netflix lance officiellement ses jeux sur davantage d’appareils. Jusqu’à présent, l’impressionnant catalogue de jeux de l’entreprise n’était disponible que sur iOS et Android. Aujourd’hui, Netflix commence à utiliser sa technologie de streaming pour tester ses titres sur des TV et ordinateurs.

Netflix commence à tester le streaming de jeux vidéo sur divers appareils

“Notre objectif a toujours été d’avoir un jeu pour tout le monde et nous travaillons dur pour offrir à nos membres un service accessible, lisse et répandu”, écrivait dans un post de blog Mike Verdu, vice-président responsable des jeux chez Netflix. “Aujourd’hui, nous faisons le premier pas pour rendre nos jeux jouables sur tous les appareils avec lesquels nos membres profitent de Netflix.”

Ce test semble cependant être très limité, actuellement. Seulement deux jeux sont disponibles : Oxenfree (Netflix a tout juste lancé la suite, le premier jeu de son studio maison) et le titre d’arcade Molehew’s Mining Adventure.

Cette bêta n’est aussi ouverte qu’à un petit nombre d’abonnés Netflix au Royaume-Uni et au Canada sur les Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, TV LG, NVIDIA SHield TV, boîtiers et TV Roku, smart TV Samsung et Walmart ONN. Davantage d’appareils seront ajoutés ultérieurement.

Pour jouer à des jeux Netflix sur un TV, vous pouvez utiliser l’app manette que l’entreprise a lancée tout récemment. Lorsque vous sélectionnez un jeu, votre TV affichera un QR Code. Scannez-le avec votre téléphone pour utiliser ce dernier comme manette.

Un nouvel acteur de poids s’invite sur le marché du cloud gaming

Les jeux seront aussi disponibles sur le site Netflix via un navigateur compatible dans les prochaines semaines. Vous pourrez alors utiliser votre clavier et votre souris pour en profiter sur PC ou Mac.

Netflix explique que l’objectif de ce test est de mettre sa technologie de streaming de jeux et son app manette à l’épreuve. Étant donné la nature complexe des accords avec les différents éditeurs, il est assez difficile de savoir si Netflix pourra proposer tous les jeux de son catalogue sur les TV et navigateurs web. Par exemple, il faudra un abonnement Netflix pour jouer à Kentucky Route Zero, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ou Immortality nativement sur votre smartphone, mais ces jeux sont déjà disponibles sur d’autres plateformes. Quoi qu’il en soit, il faut se préparer à accueillir un nouvel acteur de poids sur le marché du cloud gaming.