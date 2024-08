La nouvelle app Mots de passe de l'iPhone simplifie grandement l'authentification double facteur. L'opération est simple, intuitive et rapide.

Pour protéger ses comptes en ligne, il convient aujourd’hui d’utiliser l’authentification double facteur, laquelle utilise le plus souvent un code unique à six chiffres remplacé toutes les 30 secondes. Pour éloigner les pirates, c’est la meilleure des solutions, mais l’opération n’est pas des plus fluides. Il faut souvent une application tierce et l’on peut perdre l’accès à tous ses mots de passe si l’on perd son téléphone ou l’app en question.

Avec la nouvelle app Mots de passe d’iOS 18 (actuellement en bêta), Apple simplifie grandement le processus d’authentification. Vous pouvez configurer l’authentification double facteur nativement sur votre iPhone, iPad ou Mac et puisque le tout est lié à votre compte iCloud, vous avez la sécurité, le remplissage automatique et vous ne perdrez pas l’accès. Sans oublier que l’ensemble est gratuit.

Par ailleurs, l’app Mots de passe propose une section dédiée aux Codes, regroupant tous vos codes uniques. L’app facilite aussi le copier-coller des codes, même pour les apps qui ne prennent pas en charge le remplissage automatique.

Tout cela est différent de vos paramètres d’authentification double facteur pour votre Apple ID. Dans ce cas, un code est envoyé à l’un de vos appareils Apple de confiance lorsque vous tentez de vous connecter sur votre Apple ID. Cette nouvelle fonctionnalité, cependant, est utile pour les services tiers qui nécessitent une app authenticator.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut avoir iOS 18 installé. Ensuite, vous devrez ajouter l’authentification double facteur pour le site ou l’app dans l’app Mots de passe. Les étapes sont sensiblement les mêmes pour les sites web et les apps, certains termes diffèrent cependant.

Allez dans la section mots de passe sur le site ou l’app, choisissez l’option authentification double facteur. Copiez le code que l’app ou le site web vous donne. Ouvrez l’app Mots de passe, ajoutez le code et authentifiez-vous.

Exemple avec l’app Instagram. Ouvrez cette dernière, allez dans votre Profil, tapotez sur le bouton Menu, choisissez Espace Comptes > Mots de passe et sécurité > Authentification à deux facteurs et choisissez votre compte Instagram.

Choisissez Application d’authentification, puis Suivant. L’app va vous afficher une clef unique. Tapotez sur Copier la clef pour la copier dans le presse-papiers.

Ensuite, ouvrez l’app Mots de passe et trouvez l’entrée pour votre compte Instagram. Tapotez sur le bouton Modifier en haut, puis choisissez l’option Définir un code.

Dans la fenêtre qui apparaît, collez la clef et tapotez sur Utiliser une clef de configuration. Tapotez sur Terminé pour enregistrer. Désormais, vous verrez le code de vérification à six chiffres changer toutes les 30 secondes. Tapotez sur le code, copiez-le et repassez sur Instagram pour coller le code. Tapotez ensuite sur Suivant.

Une fois le processus terminé, l’authentification double facteur est activée sur votre compte. Vous pouvez choisir de voir et copier une liste de codes de récupération, pour outrepasser l’authentification double facteur, à conserver en cas d’urgence. Lorsque vous en avez fini, tapotez sur Terminé.

Et voilà. Votre authentification double facteur est configurée. La prochaine fois que vous voudrez vous connecter à votre compte, vous verrez une suggestion pour coller le code d’authentification double facteur juste au-dessus du clavier.

Et si vous utilisez un navigateur ou une app tierce qui ne prend pas en charge le remplissage automatique, vous pouvez simplement ouvrir l’app Mots de passe, aller dans la section Codes et copier le code à six chiffres manuellement.