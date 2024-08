iOS 18 permet de sélectionner à quels contacts une application a accès sur votre iPhone. L'opération est simple à mettre en place.

Les iPhone sont suffisamment complets pour vous laisser le contrôle sur les données auxquelles les apps ont accès. Vous pouvez forcer les apps à ne pas vous traquer, les empêcher d’accéder à votre localisation, votre microphone et votre caméra, mais avant iOS 18, lorsqu’une app demandait l’accès à vos contacts, vous aviez le choix entre la laisser accéder à l’intégralité de votre carnet d’adresses ou lui en refuser totalement l’accès. La situation a changé, cette dernière mise à jour majeure en date permettant de configurer un accès à certains de vos contacts seulement.

Sur internet, on dit souvent que si vous laissez une app/un site/un service accéder à vos données, celui-ci tentera de récupérer tout ce qu’il peut pour le stocker sur ses serveurs. Certaines apps respectent votre vie privée, évidemment, et ne collectent pas de données outre mesure. Mais de nombreuses apps très populaires ne procèdent pas ainsi.

Des apps sociales, notamment, sous l’objectif de vous connecter à vos amis, des apps comme Gmail, Instagram, TikTok, Facebook et tant d’autres, vous demandent l’accès à votre carnet d’adresses. Une fois la permission offerte, tous vos contacts sont récupérés et les apps sont alors au courant de toutes vos connaissances. Cela peut être bénéfique, pour retrouver des gens perdus de vue, mais ceci peut aussi être problématique.

Les gens de votre carnet d’adresses n’ont pas consenti à partager leurs données avec des entreprises qui vendent vos données à des publicitaires, mais ces derniers ont pourtant récupéré leurs emails et/ou numéros de téléphone, et ont une idée de leurs propres contacts. Même si vous vouliez ne retrouver que quelques amis sur un media social, toutes les personnes présentes dans vos contacts seront probablement recommandés les unes aux autres, sans leur consentement.

C’est pour cette raison qu’il est de bon ton de limiter l’accès extérieur à vos données autant que possible. Si vous souhaitez utiliser une app pour discuter avec une ou deux personnes, vous devriez pouvoir sélectionner uniquement ces contacts pour cette app. Les utilisateurs d’iPhone peuvent justement faire cela avec iOS 18.

Le meilleur moyen de laisser les apps accéder à seulement certains de vos contacts se trouve dans l’app Réglages d’iOS 18. Pour ce faire, il faut d’abord installer la bêta d’iOS 18. À faire de préférence sur un appareil secondaire, dans la mesure où une bêta peut introduire une instabilité sur votre téléphone.

Ensuite, allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Contacts. Vous verrez une liste d’apps. Parcourez-la, sélectionnez l’app en question et tapotez sur Accès limité. Sur cette nouvelle page, tapotez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit. Vous verrez alors une liste de tous vos contacts. Sélectionnez ceux auxquels vous souhaitez laisser l’app accéder et tapotez sur Terminé.

Autrement, vous pouvez aussi aller dans Réglages > Apps, sélectionner une app et tapotez sur le bouton Contacts sur la page suivante. C’est plus simple, mais ce bouton n’apparaît qu’une fois qu’une app a déjà demandé l’accès à vos contacts (même si vous avez refusé cette permission). Sur la page de confidentialité dédiée aux Contacts, sélectionnez Accès limité et suivez les mêmes étapes que plus haut.