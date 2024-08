Arnaqueur d’Instagram, il est piégé après s’être vanté de ses méfaits sur un podcast

Le fondateur de Unlocked4Life.com, Idriss Qibaa, est accusé par les autorités fédérales d'avoir proféré des menaces de mort lors d'une arnaque sur les réseaux sociaux.

TL;DR Idriss Qibaa, alias « Unlocked », est accusé d’un schéma de piratage de médias sociaux.

Il aurait verrouillé les comptes de plus de 200 victimes et les aurait fait payer pour retrouver l’accès.

Il est visé par deux chefs d’accusation de la part du bureau du procureur des États-Unis.

Un schéma de piratage révélé

Idriss Qibaa a fait la une des journaux pour un coup d’éclat peu glorieux. Ce personnage controversé, également connu sous les pseudonymes de « Dani » et « Unlocked », est actuellement sous le feu des projecteurs pour son implication présumée dans un piratage sur les médias sociaux, dont Instagram. Il aurait partagé, lors d’un podcast intitulé No Jumper, l’astuce pour verrouiller les comptes de ses victimes et leur extorquer de l’argent pour retrouver l’accès.

Des victimes en série

Les faits qu’il aurait commis touchent plus de 200 personnes. Ces dernières auraient vu leur compte verrouillé, puis auraient dû payer pour retrouver l’accès. Ce schéma lui aurait permis de gagner environ 600 000$ par mois. Sa situation aurait même été telle qu’il avait embauché deux gardes du corps pour le protéger.

De lourdes accusations portées

Les conséquences pourraient être lourdes pour Qibaa. Le bureau du procureur du Nevada aux États-Unis lui impute deux chefs d’accusation de « violation des lois sur les communications interétatiques pour les menaces qu’il aurait proférées dans des messages textuels à deux victimes et à des membres de leur famille ». La portée de ces accusations est accentuée par le fait qu’il aurait revendiqué publiquement ses actions à diverses reprises. Il a même été jusqu’à déclarer qu’il continuerait d’utiliser le même stratagème, peu importe les conséquences.

Face à la Justice

Alors que l’histoire se poursuit, Qibaa doit maintenant faire face à la justice. Les répercussions de ses actes auront un impact non seulement sur sa vie, mais aussi sur celle de ses victimes. Toutefois, l’issue du procès reste incertaine, le système judiciaire américain étant régi par la présomption d’innocence.