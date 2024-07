WhatsApp adoptera bientôt une fonction clé d’Instagram

WhatsApp prévoit enfin d'introduire une fonctionnalité de réaction rapide aux messages via des emoji, refaisant ainsi son retard en la matière sur d'autres applications de messagerie moderne.

TL;DR WhatsApp a lancé les réactions emoji en 2022.

Une future mise à jour simplifiera l’ajout d’une réaction avec un double-clic.

La fonctionnalité ne pourra pas être désactivée ou personnalisée.

WhatsApp : nouvelles améliorations avec les réactions emoji

WhatsApp continue de faire évoluer son application. Au fur et à mesure du temps, la célèbre plateforme de messagerie appartenant à Facebook se dote de nouvelles fonctionnalités. En 2022, le lancement des émojis-réactions a marqué un tournant. En plus de pouvoir écrire des messages, les utilisateurs peuvent désormais réagir en ajoutant un émoji de leur choix, simplement en effectuant un appui long sur le message concerné.

Double clic : la future mise à jour

Cependant, WhatsApp ne compte pas s’arrêter là. Selon des informations révélées par le site WABetaInfo, une nouvelle mise à jour à venir devrait permettre aux utilisateurs de réagir aux messages encore plus facilement, et ceci grâce à un double clic. Concrètement, le simple fait de double-cliquer sur un message ajoutera automatiquement un émoji cœur en réaction. Les utilisateurs pourront toujours accéder au menu de réactions plus complet pour ajouter un autre émoji-réaction.

Des limitations à prévoir

Mais attention, cette nouvelle fonctionnalité a aussi ses limites. En effet, il ne sera pas possible de choisir l’émoji qui sera ajouté via le double clic, ni même de désactiver cette option. Ainsi, les utilisateurs devront être vigilants lorsqu’ils feront défiler une conversation pour éviter d’envoyer accidentellement un émoji-réaction.

Malgré ces quelques contraintes, cette nouveauté est une bénédiction pour ceux qui souhaitent améliorer leur productivité en augmentant leur rendement en termes de réactions aux messages. Comme d’habitude, cette fonctionnalité devrait être déployée à tous les utilisateurs dans une prochaine mise à jour de WhatsApp. Sa date de déploiement reste toutefois inconnue pour le moment.