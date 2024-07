Avec cette méthode, vous pouvez envoyer des photos et vidéos en haute qualité sur WhatsApp. Simple et efficace.

WhatsApp est peut-être l’app de messagerie instantanée la plus populaire au monde, mais elle n’a pas toujours été la meilleure en ce qui concerne l’envoi de photos et vidéos. L’app avait une limitation à 16 Mo, et même si la taille était respectée, les fichiers étaient compressés. Cela entraînait une perte de qualité, ce qui est frustrant quand on sait à quel point les caméras de nos smartphones sont performantes.

Les choses s’améliorent, cependant, Mark Zuckerberg ayant annoncé l’année dernière que WhatsApp prenait en charge le partage de photo en haute qualité, mais vous avez peut-être raté l’information ou pas vu l’option.

La qualité HD devient la qualité par défaut

Aujourd’hui, WhatsApp semble fin prêt à gérer les media en qualité élevée : comme le rapporte Android Police, Meta a déployé une mise à jour permettant d’envoyer des photos et vidéos en haute qualité par défaut. Cela signifie que, une fois cette version installée, vos photos et vidéos devraient être partagées en HD sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Précédemment, il fallait tapoter sur l’option « Qualité HD » à chaque fois.

Vous pouvez vérifier si le paramètre est activé dans Paramètres > Stockage et données > Qualité d’envoi des media. Assurez-vous que l’option « Qualité HD » soit sélectionnée. WhatsApp vous avertira que l’envoi en haute qualité peut prendre plus longtemps, bien plus longtemps. Cela demandera donc davantage à votre smartphone et à votre forfait data. Une fois ce paramètre activé, vous devriez remarquer l’option HD avant l’envoi de photo ou vidéo.

Qualité HD ne signifie pas aucune compression

Ceci étant dit, un media « HD » n’est pas vraiment ce que vous pourriez penser. Les vidéos sont limitées à 720p, même si enregistrées en 1080p ou 4K, ce qui signifie que WhatsApp compresse toujours. Mais cela reste mieux que la qualité standard, qui limite la résolution à environ 480p. De même, WhatsApp applique toujours une certaine compression aux photos envoyées en qualité HD. Impossible donc d’envoyer en résolution native avec cette méthode.

Utilisez cette astuce pour envoyer en pleine résolution vos photos et vidéos sur WhatsApp

WhatsApp dispose d’une meilleure solution pour envoyer du contenu en haute résolution : plutôt que d’envoyer vos vidéos en tant que vidéos, envoyez-les en tant que documents. C’est la meilleure option pour envoyer en pleine résolution depuis fort longtemps, puisque WhatsApp imposait une limite de 100 Mo sur les documents. Mais récemment, cette limite est passée à 2 Go par fichier, ce qui rend possible d’envoyer toutes vos photos et vidéos (ou presque) en pleine résolution.

Pour envoyer un fichier avec cette méthode, ouvrez une conversation WhatsApp, tapotez sur l’icône pièce jointe (Android) ou le + (iOS), choisissez « Document » et sélectionnez les fichiers que vous voulez envoyer. WhatsApp va envoyer les fichiers sans compression, vous pourrez donc les partager dans leur qualité native (s’ils font moins de 2 Go). Pour préserver la qualité d’un fichier de plus de 2 Go, vous devrez passer par une autre méthode, comme Dropbox ou Google Drive.