Maestral, une version simplifiée et moins intrusive de Dropbox. La version ligne de commande est particulièrement efficace.

Vous vous souvenez du temps où Dropbox se contentait de synchroniser vos fichiers ? Aujourd’hui, Dropbox fait bien plus que cela, et le service vous le rappelle constamment, à chaque action de votre part. Maestral est une application open-source pour Linux et Mac qui propose à ses utilisateurs uniquement cette expérience de sauvegarde. Mieux encore : utiliser cette application permet d’outrepasser la limitation des trois appareils de la version gratuite.

Maestral, une version simplifiée et moins intrusive de Dropbox

Configurer Maestral est extrêmement simple sur Mac. Téléchargez l’application, installez-la et ouvrez-la. Il vous sera demandé de connecter votre compte Dropbox via le navigateur. Vous récupèrerez un token que vous devrez copier et coller dans Maestral.

Après cela, l’app vous demandera dans quel dossier vous souhaitez stocker vos fichiers Dropbox. À noter, contrairement à l’application Dropbox, Maestral peut placer vos fichiers où vous le souhaitez.

Vous pouvez ensuite choisir d’exclure des fichiers et dossiers de la synchronisation, si vous le voulez. Ne vous en inquiétez pas trop dès le début, vous pouvez ajuster tout cela par la suite.

Maestral va alors commencer à synchroniser vos fichiers. Vous pouvez vérifier le statut de la synchronisation en cliquant sur l’icône dans la barre de menu. Vous pouvez aussi changer votre dossier local et sélectionner vos préférences de synchronisation en ouvrant les paramètres. Il est même possible de limiter la bande-passante allouée.

La version ligne de commande est particulièrement efficace

J’utilise cette app à la place du client Dropbox habituel et il faut reconnaître qu’elle fonctionne très bien. Elle est aussi bien plus légère que l’app officielle. Cela étant dit, il y a, logiquement, quelques manques. Impossible, par exemple, de visualiser le statut de synchronisation des fichiers dans le Finder, comme vous le feriez avec Dropbox, et il n’est pas possible de réaliser un clic droit sur les fichiers pour les partager. Il faut pour cela utiliser la version web de Dropbox. Pour moi, ce n’est pas vital, d’autant plus que Maestral est bien plus légère pour la machine que le client officiel.

Et je n’ai pas non plus évoqué la version ligne de commande de l’app. Cette dernière utilise encore moins de ressources système et peut être utilisée pour connecter plusieurs comptes Dropbox sur le même ordinateur. Il faut cependant plonger dans la documentation pour en profiter.