Dropbox retire le stockage illimité de son offre Advanced. L'offre devient bien plus compliquée.

Dropbox a décidé de mettre fin à son option de stockage illimité pour son offre Advanced suite à une augmentation des activités illicites. Dans un post de blog, l’entreprise explique que, comme d’autres services qui ont procédé ainsi, elle a constaté une recrudescence des utilisateurs qui se servent de l’offre Advanced “non pas pour leur entreprise ou organisation, mais pour du minage de crypto-monnaies, […] ou parfois même pour revendre du stockage”.

Dropbox retire le stockage illimité de son offre Advanced

Bien qu’il y ait effectivement des utilisateurs tout à fait légitimes qui apprécient les offres avec stockage illimité, Dropbox indique que des personnes malveillantes “consomment souvent plusieurs milliers de fois plus de stockage que [ses] clients professionnels légitimes, ce qui pourrait entraîner une expérience dégradée pour tous [ses] clients.” L’entreprise a déjà des règles en place interdisant tout comportement abusif, mais elle explique que la création de restrictions acceptables est infaisable. Pour cela, Dropbox va passer à un modèle de compteur.

L’entreprise va en effet faire migrer graduellement les utilisateurs actuels vers son offre Advanced modifiée à partir du 1er novembre. Les clients auront 30 jours avant que Dropbox n’effectue ce transfert vers les nouvelles règles d’utilisation.

Plus de 99 % des clients de l’offre Advanced utilisent moins de 35 To de stockage par licence. Dropbox explique que ces équipes peuvent continuer d’utiliser tout le stockage dont ils ont besoin jusqu’à ce qu’ils reçoivent la notification de migration, plus 5 To supplémentaires pendant cinq ans sans surcoût par rapport à leur offre actuelle.

L’offre devient bien plus compliquée

La minorité des utilisateurs qui consomment plus de 35 To de stockage par licence recevront une offre similaire, mais pour une année seulement. Dropbox travaillera avec eux pour tenter de mettre en place une offre adaptée qui soit viable sur le long terme. Toutes les versions de l’offre Advanced seront limitées à 1 000 To de stockage.

À partir d’aujourd’hui, quiconque achète une offre Advanced avec trois licences aura un total de 15 To de stockage. Chaque licence supplémentaire viendra ajouter 5 To de stockage. Par ailleurs, à compter du 18 septembre pour les nouveaux inscrits et du 1ᵉʳ novembre pour les utilisateurs actuels, Dropbox commencera à offrir du stockage en supplément. 10 $ par mois pour 1 To sur une base de paiement au mois ou 8 $ par mois si paiement annuel.