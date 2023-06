Les nouveaux outils de Dropbox veulent réimaginer le service cloud comme votre compagnon IA. Encore faut-il accepter de confier tant de données à l'entreprise.

Dropbox annonce deux nouveaux produits avec, ô surprise, un fort accent sur l’intelligence artificielle (IA). Dropbox AI scanne vos documents pour vous offrir des résumés et des réponses, tandis que Dropbox Dash, plus ambitieux, veut servir de barre de recherche universelle pour votre vie.

Les nouveaux outils de Dropbox veulent réimaginer le service cloud comme votre compagnon IA

Dropbox AI est le plus simple des deux. Ce produit applique l’intelligence artificielle aux aperçus de fichiers, offrant des résumés et des questions/réponses en langage naturel au sujet de vos documents. “En un seul clic, vous pouvez résumer vos contenus, comme les contrats et enregistrements de réunion, dans une explication concise”, explique l’entreprise. Ou alors, posez des questions à Dropbox AI sur le contenu d’un fichier en particulier et il pourra répondre. “Avec Dropbox AI, vous pouvez charger un fichier, lui demander n’importe quoi et Dropbox va lire le document pour vous et vous donner une réponse”, déclarait le PDG, Drew Houston, dans une vidéo promotionnelle.

Dans le même temps, Dropbox Dash propose un cas d’usage bien plus large, servant, dans les grandes lignes, de version améliorée et propulsée par l’IA de la recherche Apple Spotlight, Windows Search ou d’un autre launcher tiers comme Alfred. Dropbox veut que Dash soit le passage obligatoire pour tout ce que vous avez besoin de savoir – que ce soit en local ou en ligne. “Dropbox Dash est une recherche universelle propulsée par l’IA qui connecte tous vos outils, contenus et apps dans une seule et unique barre de recherche”, écrit l’entreprise. “Avec des connecteurs vers les plateformes majeures comme Google Workspace, Microsoft Outlook, Salesforce et d’autres, vous pouvez tout retrouver, et rapidement, dans un même endroit.” L’idée est d’offrir aux clients une boîte de dialogue façon ChatGPT qui répond à vos questions, tant personnelles que professionnelles, dans votre univers numérique.

En plus d’être une barre de recherche universelle, Dropbox Dash est aussi une extension pour navigateur. L’entreprise organise les URL en Piles, décrites comme des “collections intelligentes pour vos liens qui offrent une manière rapide de sauvegarder, organiser et retrouver des URL” – à la manière dont les playlists stockent les chansons. L’extension ajoute aussi un tableau de bord dans la page de démarrage montrant la recherche, les Piles, les raccourcis et d’autres items contextuels suggérés. Enfin, Dropbox explique que Dash pourra, à terme, “utiliser vos informations et celles de votre entreprise pour répondre à vos questions et proposer du contenu pertinent en utilisant l’IA générative.”

Encore faut-il accepter de confier tant de données à l’entreprise

Accorder sa confiance à une société avec toutes ces données en ses mains n’est pas une mince affaire. Dropbox veut assurer à ces clients qu’elle est prête à endosser cette responsabilité – en s’engageant à être totalement transparente et à ne pas vendre vos données aux publicitaires. “Dans cette prochaine ère de l’IA, il est plus important que jamais que nous protégions la vie privée de nos clients, que nous agissions de manière transparente et que nous limitions les biais dans nos technologies IA pour qu’elles soient bâties le plus équitablement et fiablement possible”, explique la société.

Aussi nobles que puissent être les ambitions de Dropbox avec Dash, c’est probablement une extension tout à fait logique des systèmes d’exploitation moderne, finalement. Il ne serait pas surprenant qu’Apple, Microsoft et Google travaillent ou aient travaillé sur des versions similaires d’une telle barre de recherche universelle dopée à l’IA qui serait intégrée directement dans l’OS. Si tel est le cas, Dropbox n’a pas beaucoup de temps pour établir Dash avant que les géants n’arrivent et fassent passer cette variante tierce comme redondante et de fait, inutile.

Dropbox AI pour les aperçus est disponible en alpha dès aujourd’hui pour les clients Dropbox Pro aux États-Unis. Le déploiement démarrera bientôt pour “certaines Dropbox Teams”. Enfin, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour Dropbox Dash.