Apple fait marche arrière sur certains changements de l’application Photos dans la dernière version bêta d’iOS 18

Des mises à jour pour l’application Photos d’Apple

Apple apporte des ajustements significatifs à son application Photos dans le cadre de la mise à jour iOS 18. En effet, suite à des doléances utilisateurs, le géant de l’électronique a décidé de « pomper les freins » sur certaines de ses nouvelles fonctionnalités, comme l’indique la cinquième bêta destinée aux développeurs, disponible dès aujourd’hui.

Suppression du carrousel de l’application Photos

Le changement le plus notable réside dans l’élimination du carrousel de l’application Photos. Cette fonctionnalité d’iOS 18, qui s’appuyait sur l’« intelligence embarquée » de l’appareil pour sélectionner et présenter vos meilleurs contenus dans une rangée défilante, faisait partie des innovations qui ont généré le plus de réticences. À l’origine situé à droite de la grille de photos, le carrousel est désormais complètement disparu, contribuant à une interface plus épurée.

Une interface repensée pour une meilleure expérience utilisateur

En outre, Apple a revu l’interface de l’application en affichant davantage la grille de photos dans la vue générale. La société a également introduit une section « Enregistrées récemment » dans la collection « Ces derniers jours ». Enfin, elle a amélioré la visibilité des albums pour les utilisateurs en possédant plus d’un, une difficulté répétée dans les remarques des testeurs.

Des changements motivés par les retours des utilisateurs

Ces ajustements font suite à une multitude de critiques émises par les utilisateurs sur différentes plateformes, comme Reddit. Certains l’expliquent en relativisant : « Je veux juste une pellicule de photos et peut-être la possibilité de trier les photos par lieu. Tout allait bien avant, peut-être un peu encombré, mais maintenant, c’est un gâchis sans précédent », commente un utilisateur sous le pseudonyme de Thiskillstheredditor.

Il reste à voir si les mises à jour d’aujourd’hui sont suffisantes pour améliorer l’expérience utilisateur de l’application Photos avant le lancement officiel d’iOS 18 cet automne. Ces modifications ne sont pas encore disponibles dans la version bêta publique, mais elles devraient l’être très prochainement.