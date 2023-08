La mission lunaire russe Luna-25 est finalement un échec. Quelle suite pour la Russie dans la course à l'Espace ?

La sonde Luna-25, qui portait avec elle les espoirs de la Russie pour sa première mission lunaire en près de cinquante ans, a terminé son voyage en s’écrasant sur notre satellite naturel. Le vaisseau a dévié de sa trajectoire avant de “cesser d’exister” en s’écrasant à la surface, selon une déclaration de l’agence spatiale russe, Roscosmos, via Telegram. Davantage de détails seront communiqués une fois l’enquête inter-département terminée.

Les soucis étaient apparus peu après que la commande de pré-orbite fut transmise à Luna-25 le 19 août, entraînant un scénario d’urgence qui empêchait le vaisseau d’exécuter une manœuvre prévue. La sonde devait atterrir dans la région du pôle sud de la Lune le 21 août. La communication a été perdue avec cette dernière à environ 14 h, heure française, le 19 août, et tous les efforts pour rétablir le contact sont restés vains.

Cet échec souligne le retard actuel de la Russie dans la course à l’espace, malgré le fait que le pays avait mené la danse à l’ère de l’Union Soviétique. Spoutnik 1 fut le premier satellite artificiel à être placé en orbite terrestre en 1957. En 1961, l’Union Soviétique envoyant le premier homme dans l’Espace, Yuri Gagarin. Deux ans plus tard, la cosmonaute Valentina Vladimirovna Tereshkova devenait la première femme à s’y aventurer. La dernière mission lunaire du pays fut Luna-24, avec un atterrissage en 1974, ramenant avec elle environ 170 grammes de régolithe.

Quelle suite pour la Russie ?

Cette conclusion malheureuse est un terrible contrecoup pour la Russie, qui fait aujourd’hui face à une terrible concurrence de la NASA, la CNSA chinoise et la JAXA japonaise, notamment, mais aussi d’acteurs privés qui veulent explorer la Lune de manière commerciale d’une part, et en répondant à des missions gouvernementales d’autre part. Cependant, Luna-25 ne signe pas la fin des ambitions spatiales russes, de nombreuses autres missions sont déjà prévues.

L’agence spatiale russe travaillait en partenariat avec l’agence spatiale européenne sur la mission Luna-27 pour explorer la région du pôle sud de la Lune et récupérer des échantillons. Cependant, l’ESA avait rompu ses liens avec Roscosmos et mis fin à sa participation à ces missions lunaires en avril 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine. Fin 2021, Roscosmos collaborait aussi avec l’administration spatiale nationale chinoise pour de futures missions d’exploration lunaire, dont une “observation basée sur la Lune” et une “opération non habitée à long terme avec, pour objectif, une présence humaine”. Mais jusqu’à présent, ce partenariat n’a rien donné de concret.

Dans le même temps, la sonde chinoise Chang’e 5 est revenue sur Terre avec des échantillons lunaires il y a trois ans et il est actuellement prévu de tester l’impression 3D pour bâtir une base d’opération sur la Lune et établir une présence humaine à la surface d’ici à 2030. Tous les yeux sont par ailleurs aujourd’hui fixés sur la mission indienne Chandrayaan-3, qui est déjà en orbite lunaire et qui tentera d’atterrir sur la Lune le 23 août.