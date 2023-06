À la surprise générale, Google revend Google Domains à Squarespace. Le géant Squarespace va devenir encore plus imposant dans le secteur.

Google Domains est un outil simple et rapide pour son site web, mais aujourd’hui, la firme de Mountain View a décidé de se retirer de ce marché. Squarespace a en effet annoncé qu’elle allait acquérir environ 10 millions de domaines du géant de la recherche. L’entreprise s’attend à ce que la transaction soit finalisée durant le troisième trimestre 2023.

À la surprise générale, Google revend Google Domains à Squarespace

Selon les termes de ce rachat, Squarespace explique qu’il honorera les tarifs clients existants pendant au moins 12 mois à partir de la finalisation de l’opération. L’entreprise affirme aussi qu’elle continuera d’utiliser l’infrastructure de Google pour assurer “un transfert fluide des domaines”.

Une fois que tout est correctement terminé, Squarespace deviendrait le partenaire exclusif pour quiconque cherche à acheter un domaine aux côtés de leur domaine Google Workspace. Pour les clients existants, Squarespace explique qu’il gèrera la facturation et le support pour les clients Google Workspace qui ont déjà acheté des domaines via Google Domains. Mais avec le temps et les réservations qui se renouvelleront, ces clients passeront petit à petit sur le système de facturation de Squarespace.

Le géant Squarespace va devenir encore plus imposant dans le secteur

Squarespace est déjà un géant dans l’industrie des sites web et des noms de domaine, il n’est pas surprenant qu’il ait pu avoir un grand intérêt dans l’acquisition de Google Domains. Ce qui est surprenant, vraiment surprenant, c’est que la firme de Mountain View ait voulu vendre, bien que l’entreprise soit plutôt coutumière du fait d’abandonner des produits bien en place un peu n’importe quand. Dans le même temps, Squarespace ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, y compris la possibilité d’ajouter une “Zone membres”, alias un paywall, sur les nouveaux sites web et les existants.