La Manette d’Or : la compétition eSport de PlayStation France revient avec une nouvelle formule

Au lieu d’élire le plus beau but des joueurs comme à l’accoutumée avec un jury d’exception, “La Manette d’Or” de PlayStation France va désormais mettre en compétition les communautés de trois célèbres streamers. Les trois tournois de qualification auront lieu en même temps le 1er février prochain au soir. Cette phase permettra de déterminer le joueur champion par communauté qui représentera sa team lors de la finale.

La grande finale sera diffusée en live sur la chaîne Twitch de PlayStation France avec les trois finalistes, accompagnés de leurs streameurs préférés le lundi 8 février 2021 en pleine soirée. Celle-ci sera découpée en trois matchs aller et trois matchs retour. Le meilleur joueur remportera le trophée Manette d’Or ainsi qu’une PS5.

Inscrivez-vous dans l'équipe de @Kammeto pour tenter de vous qualifier en finale et peut-être remporter la Manette d'Or + une PS5 ⚽️

🔴 TOURNOI FIFA 21 (PS4) by @PlayStationFR

Oh les frérots venez vous inscrire à ce tournoi pour défier les commus de Kamel & Micka : https://t.co/kBXAKWT64X 👍

Ca sera sur FIFA 21 et sur PS4, y'aura une manette EN OR et une PS5 à gagner donc donnez tout ! ♥

La finale sera sur https://t.co/SsMxDhgFUu le 8 février ! pic.twitter.com/eW1FezPm9s

