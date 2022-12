La Honda Accord Touring 2023 sera la première voiture de la marque avec les apps Google natives

Honda intègre à son tour les apps Google dans ses voitures. La Honda Accord Touring 2023 sera la première à y avoir droit.

Honda rejoint la liste des constructeurs automobiles qui adoptent les services de Google. Comme annoncé l’année dernière, l’entreprise a officialisé que la voiture Accord Touring 2023 sera le premier véhicule de la marque à bénéficier des apps Google en natif. Les propriétaires auront ainsi directement accès à Google Assistant, Google Maps et au Play Store sur l’écran de 12,3 pouces du système d’infodivertissement. Vous pourrez notamment contrôler la température, naviguer ou télécharger une app sans passer par votre téléphone.

Honda intègre à son tour les apps Google dans ses voitures

Nulle mention cependant, à ce stade, du tarif demandé pour les fonctionnalités Google. GM offre trois années d’accès aux fonctions Google pour des véhicules comme le GMC Yukon, mais demande un abonnement à 15 $ par mois après cela. L’Accord Touring sera aussi compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, avec un chargeur sans fil 15 W pour garder votre smartphone alimenté.

Honda n’a pas précisé si d’autres véhicules auront droit à cette fonctionnalité. Il ne serait pas surprenant que la Prologue électrique et d’autres futures références puissent en profiter. Un grand nombre de concurrents utilisent déjà les apps Google en natif, y compris Volvo, sa filiale Polestar, les marques de GM et Renault. Ford utilisera aussi la plateforme à partir de 2023.

La Honda Accord Touring 2023 sera la première à y avoir droit

Google a tout intérêt à proposer ses apps sur un maximum de véhicules. C’est même une course contre la montre, finalement. Amazon Alexa est déjà disponible dans certaines voitures et les constructeurs ont davantage de contrôle dessus grâce au Custom Assistant. Apple ne propose pas (encore) de plateforme dédiée pour les voitures, mais la nouvelle génération de CarPlay peut permettre de contrôler certains éléments du tableau de bord. Si Google ne signe pas suffisamment de partenaires, la firme de Mountain View risque de perdre de l’influence dans le monde de l’automobile.

De telles expansions ne font pas que des heureux. La Sénatrice Elizabeth Warren avait demandé à la Federal Trade Commission et au Département de la Justice d’enquêter sur le sujet. Elle s’inquiète que Google et les autres géants de la tech ne viennent étouffer la concurrence en imposant des packs de services ou en décourageant fortement l’utilisation d’apps tierces. Honda ne sera pas impacté par cette pression politique à court terme, mais cela pourrait devenir problématique si les régulateurs décident d’aller plus loin.