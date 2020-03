La Game Developers Conference 2020 se tiendra en août prochain

Repoussée pour cet été à cause de la pandémie de coronavirus, l'édition 2020 de la Game Developers Conference aura lieu plusieurs semaines avant la Gamescom 2020.

Suite au report de la Game Developers Conference 2020 de cette semaine en raison des inquiétudes concernant le nouveau coronavirus Covid-19, les organisateurs de l’événement, Informa Tech, ont officiellement annoncé qu’une GDC Summer 2020 se déroulera du 4 au 6 août prochain au Moscone Center de San Francisco : “Cette nouvelle version de la GDC permettra aux développeurs du monde entier de se réunir d’une manière qui n’a pas été possible jusqu’à présent. La sécurité reste évidemment la principale préoccupation des organisateurs de la GDC et l’équipe de la GDC continuera à suivre les dernières informations des responsables de la santé afin de garantir un événement sûr et convaincant pour tous, que cela soit cet été, mais également pour les prochaines éditions.”

GDC organizers plan new 3-day GDC Summer event for August https://t.co/WaXbdNRnDC — Official_GDC (@Official_GDC) March 19, 2020

Le programme de la GDC Summer 2020

Les organisateurs de la Game Developers Conference sont confiants pour cette édition estivale et exposent déjà les plans de cet événement à venir : “La GDC Summer 2020 sera composée d’un contenu technique de haute qualité, mélangé à des tables rondes précieuses pour favoriser la conversation et la connexion. Notre événement accueillera une nouvelle série de microconférences et de conversations au coin du feu, ainsi qu’un espace dédié à des sessions de développement de carrière complètes couvrant des sujets tels que la manière de présenter son jeu, les stratégies de communication efficaces, la manière de décrocher un investisseur ou un éditeur et les stratégies de développement commercial. Pour célébrer l’industrie du développement de jeux, la GDC Summer 2020 va déployer un nouveau programme de partenariat communautaire. Différentes organisations auront la possibilité de demander un espace sur place pour accueillir des réunions et des rassemblements (…) Ce programme permet à la GDC d’atteindre des secteurs de l’industrie jusqu’alors inexploités en raison de restrictions d’espace.”

Les gagnants des GDC Choice Awards 2020

Meilleure partie audio

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Call of Duty : Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

Meilleur premier jeu

ZA/UM (Disco Elysium)

Mobius Digital (Outer Wilds)

William Chyr Studios (Manifold Garden)

Foam Sword Games (Knights and Bikes)

Chance Agency (Neo Cab)

Meilleur design

Baba Is You (Hempuli)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Sekiro : Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision Publishing)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Prix de l’innovation

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Disco Elysium (ZA/UM)

Baba Is You (Hempuli)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Meilleur jeu mobile

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)

What the Golf? (Triband Productions/The Label Limited)

Grindstone (Capybara Games)

Sky : Children of the Light (thatgamecompany)

Call of Duty : Mobile (TiMi Studios/Activision)

Meilleure narration

Disco Elysium (ZA/UM)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

The Outer Worlds (Obsidian Entertainment/Private Division)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Meilleure technologie

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Call of Duty : Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

Apex Legends (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Noita (Nolla Games)

Meilleur art visuel

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Sekiro : Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)

Disco Elysium (ZA/UM)

Meilleur jeu en VR/AR

Vader Immortal (ILMxLAB/Disney)

Blood & Truth (SCEE Studio London/Sony Interactive Entertainment)

Asgard’s Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios)

Boneworks (Stress Level Zero)

Pistol Whip (Cloudhead Games)

Jeu de l’année

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Sekiro : Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Prix du public

Sky : Children of the Light (Thatgamecompany)

Ambassador Award

Kate Edwards (IGDA, Global Game Jam)

Pioneer Award