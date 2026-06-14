La fortune d’Elon Musk devient presque irréelle

L’introduction en Bourse de SpaceX propulse Elon Musk au-delà des 920 milliards d’euros sur le papier. Et son pouvoir, lui, grossit encore, très vite.

En bref L’entrée en Bourse de Elon Musk a propulsé sa fortune théorique au-delà de 1000 milliards de dollars grâce à l’envolée de l’action SpaceX.

Cette richesse accroît son influence, alors même que son rôle politique et ses décisions au sein de l’administration Trump suscitent de fortes controverses.

Entre ses participations, ses futurs plans de rémunération et son contrôle de SpaceX, Elon Musk conserve une emprise exceptionnelle sur ses entreprises malgré leur ouverture aux marchés.

Le vrai sujet n’est même plus le classement des ultra-riches. Avec l’arrivée de SpaceX en Bourse, Elon Musk franchit un cap tellement absurde qu’il finit presque par paraître banal, celui du premier trillion de dollars. Et derrière ce record, il y a surtout une chose, plus de puissance.

Un chiffre délirant, mais encore très théorique

D’après Bloomberg, Elon Musk vaut désormais plus de 920 milliards d’euros sur le papier, soit plus de 1000 milliards de dollars. Le point important, c’est bien ce « sur le papier ». Sa fortune grimpe parce que l’action de SpaceX a bondi dès ses débuts en Bourse vendredi, et elle a continué à monter dans les premiers échanges.

Résultat, le patron de SpaceX et de Tesla, déjà numéro un mondial côté richesse, passe dans une autre dimension. Une dimension un peu irréelle, mais très concrète quand il s’agit d’influence.

L’IPO de SpaceX change brutalement l’échelle

Juste avant l’IPO, l’action SpaceX a été fixée à environ 135 dollars. À ce prix-là, la part de Elon Musk dans l’entreprise représentait déjà près de 860 milliards de dollars. Ajoutez sa participation dans Tesla, puis le premier emballement du titre sur le marché boursier, et le seuil symbolique saute.

Bon, on parle d’un patrimoine largement indexé sur des valorisations boursières. Mais ce n’est pas un détail technique. Quand un actif comme SpaceX entre sur les marchés, la richesse devient plus visible, plus mobilisable, et souvent plus facile à transformer en levier.

Un magnat plus puissant, et plus contesté que jamais

Ce timing raconte aussi autre chose. Elon Musk atteint ce sommet alors qu’il est présenté comme plus impopulaire et plus puissant que jamais. En 2024, il a consacré environ 300 millions de dollars au financement de la campagne présidentielle de Donald Trump.

Puis il s’est impliqué dans l’administration Trump, en prenant la tête du Department of Government Efficiency. D’après le bilan rapporté dans la source, cette structure n’a pas réduit la dépense publique globale et s’est surtout illustrée par l’annulation de plusieurs contrats avec peu de vérification. Il a aussi piloté le démantèlement de services entiers comme USAID. Et là, on n’est plus dans la com, la Harvard T.H. Chan School of Public Health estime que cette décision a déjà provoqué des centaines de milliers de morts.

Le prochain palier est déjà dans le viseur

Et ce n’est visiblement pas fini. L’an dernier, les actionnaires de Tesla ont validé pour Elon Musk un package qui pourrait, à lui seul, valoir plus de 920 milliards d’euros si certains objectifs de valorisation et d’exploitation sont atteints.

Il y a aussi le cas très SpaceX de 1 milliard d’actions qu’il ne peut pas vendre tant que l’entreprise n’a pas créé une colonie humaine sur Mars. Disons que ça ressemble à de la science-fiction, d’autant que SpaceX juge lui-même cet objectif improbable. Mais il peut déjà emprunter en mettant ces actions en garantie, donc récupérer vite des milliards en cash, sans payer d’impôts sur cette richesse.

Et malgré l’arrivée d’actionnaires publics, il garde la main. Plus de 80% des droits de vote, un conseil d’administration qu’il peut choisir, et une structure pensée pour limiter fortement les recours juridiques. Le chiffre fait tourner les têtes. Le contrôle, lui, est encore plus impressionnant.