La conclusion du comics The Boys surpasse la série dans un aspect clé

Alors que la série télévisée The Boys captive des millions de spectateurs, la conclusion du comic book original se démarque sur un point précis, réussissant là où l’adaptation télévisuelle semble moins convaincante selon de nombreux lecteurs et critiques.

Tl;dr La fin de la série « The Boys » est précipitée.

Le parcours sombre de Billy Butcher manque de développement.

Des choix d’adaptation modifient l’impact du final.

Un final précipité pour « The Boys »

Si l’ultime épisode de la série à succès diffusée sur Prime Video était très attendu, nombreux sont les spectateurs à pointer du doigt une conclusion bâclée. Le cinquième chapitre, intitulé « Blood and Bone », tente de condenser en moins d’une heure le dénouement tragique imaginé par les créateurs originaux des comics, Garth Ennis et Darick Robertson. Or, dans sa version papier, la fin s’étalait sur plusieurs numéros et laissait toute la place nécessaire aux personnages pour sombrer ou se racheter.

Billy Butcher, un vilain sacrifié sur l’autel du rythme

Difficile d’ignorer la frustration suscitée par le traitement réservé à Billy Butcher, magistralement interprété par Karl Urban. Là où le comics fait monter la tension autour de son projet destructeur sur plusieurs volumes, l’adaptation accélère soudainement sa transformation lors du dernier acte. L’affrontement décisif avec Hughie, présenté comme inévitable dès le lancement de la série selon son créateur Eric Kripke, survient ici sans réelle montée en puissance.

À bien y regarder, cette précipitation s’accompagne d’un autre écueil : contrairement à la bande dessinée où Butcher élimine méthodiquement ses anciens alliés, la série préfère épargner certains membres emblématiques. Ce choix scénaristique modifie profondément le ressenti du spectateur face à la noirceur du personnage.

L’équilibre fragile entre fidélité et adaptation

Pourquoi cette différence ? Selon certains observateurs, la performance fascinante d’Antony Starr, alias Homelander, aurait poussé les scénaristes à retarder son élimination jusqu’au bout. Par ailleurs, l’équipe créative a reconnu que reproduire fidèlement les massacres du comic-book aurait été « insatisfaisant ». Ainsi, l’essence même de l’arc narratif final semble avoir été édulcorée pour préserver une forme d’attachement au groupe.

Reste une impression persistante : tout au long de cette dernière saison, une partie des épisodes s’éloigne du cœur émotionnel au profit de péripéties annexes – comme cette chasse au virus ou à la formule V-One – qui donnent parfois un sentiment d’attente forcée avant l’affrontement final.

Bilan contrasté pour une adaptation ambitieuse

Si The Boys garde son mordant et demeure un incontournable des séries contemporaines grâce à ses performances et ses choix radicaux, son épilogue laisse planer un doute. En cherchant à ménager tous les publics, ce final n’a-t-il pas perdu ce qui faisait sa force : oser aller jusqu’au bout de son propos ?