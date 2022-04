La Chine s’attaque aux livestreamings de jeux vidéo “non autorisés”

La Chine a indiqué qu’elle allait commencer à appliquer scrupuleusement la loi interdisant les diffusions en direct de jeux vidéo non autorisés. Selon un article de Reuters, la National Radio and Television Administration du pays a déclaré tout récemment qu’il était “formellement interdit” à toutes les plates-formes web de streamer des titres que le gouvernement n’avait pas explicitement approuvés.

Selon les dires de Daniel Ahmad, analyste spécialiste de l’industrie du jeu vidéo, la Chine a toujours obligé les jeux à avoir une licence officielle avant de pouvoir être distribués ou streamés dans le pays, mais les contrevenants n’étaient jusqu’à présent que très rarement punis, voire jamais. Un laxisme, si l’on peut dire, qui a permis à des jeux comme Elden Ring, un titre qui n’est pas officiellement approuvé en Chine, de disposer d’un public conséquent sur des plates-formes comme Huya. Daniel Ahmad précise par ailleurs que le dernier jeu de FromSoftware a rassemblé quelque 17 millions de spectateurs quotidiens en cumulé durant la première semaine d’exploitation.

“Cela signifie en pratique que, à moins que votre jeu ne soit approuvé par la [National Radio and Television Administration], il sera très difficile à ce dernier d’obtenir de la visibilité via le live streaming, les vidéos courtes, la publicité ou sur d’autres plates-formes [et] chaînes”, explique l’analyste.

La Chine a beaucoup durci le temps concernant les jeux vidéo ces dernières années. L’été dernier, le pays a commencé à faire respecter une limite hebdomadaire de trois heures seulement de jeu en ligne pour les enfants. À l’époque de la mise en place de cette limitation, un media appartenant à l’État décrivait le jeu vidéo comme de l'”opium spirituel”. La National Radio and Television Administration a employé une rhétorique similaire, affirmant que des soucis comme l’addiction ont accéléré le besoin d’une action rapide contre le livestreaming de jeu vidéo.

China’s regulation around video games continues to focus on compliance and enforcement.

Games have always required a license before they can be distributed or streamed in China. The latter was rarely enforced. Now it will be. https://t.co/gRZeSQ6hLX

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 15, 2022