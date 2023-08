La Chine envisage de limiter à deux heures par jour l'utilisation du smartphone par les enfants. Les conséquences d'une telle loi pourraient être très importantes.

La Chine pourrait mettre en place prochainement une restriction plus forte encore sur l’utilisation du smartphone par les enfants. L’Administration du cyberespace de Chine (CAC) a proposé de nouvelles directives qui viendraient limiter le temps d’utilisation aux jeunes de moins de 18 ans à seulement deux heures par jour. Et cela ne concernerait que les 16-17 ans. Entre 8 et 15 ans, la limitation serait d’une heure par jour et avant 8 ans, seulement 40 minutes.

Selon cette proposition, il serait aussi interdit d’utiliser le smartphone entre 22 h et 6 h du matin. Les smartphones devraient être dotés d’un mode simple d’utilisation permettant aux parents de restreindre ce que les enfants peuvent voir et aux fournisseurs d’accès à internet de montrer du contenu approprié à l’âge. Les enfants de moins de 3 ans seraient limités aux chansons et autres formes d’audio. Ceux de 12 ans et plus pourraient voir des contenus éducatifs et d’actualité. Il y aurait par ailleurs des exceptions pour les contenus éducatifs régulés et les services d’urgence.

Comme avec les mesures précédentes, cette proposition vise à réduire les comportements addictifs des enfants. Le gouvernement chinois craint que l’utilisation prolongée des appareils, jeux et autres services mobiles aient des impacts négatifs sur le développement des enfants. Le pays limite déjà les plus jeunes à seulement trois heures de jeu vidéo en ligne par semaine, et uniquement durant les week-ends et les vacances.

Cette proposition de loi est encore ouverte la consultation publique et il n’est pas garanti qu’elle passe. La question de l’implémentation se pose aussi. CNBC précise qu’il n’est clairement fait mention de qui aurait la charge de l’implémentation du “mode enfant”, les fabricants ou les développeurs d’OS. Apple devrait alors modifier le contrôle parental de l’iPhone en Chine pour gérer ces distinctions, tout comme Google au niveau d’Android, et pas simplement les OEM comme Oppo ou Xiaomi.

Ces nouvelles lois auraient aussi un effet non négligeable sur les développeurs d’applications comme ByteDance – qui gère TikTok et son équivalent chinois Douyin – et Tencent – à qui l’on doit WeChat et de nombreux jeux -. Ils devraient alors très certainement concevoir des apps et du contenu pensé autour de ces limites de temps.