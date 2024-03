Kung Fu Panda 4 propulse la franchise de DreamWorks vers un succès rare au box-office

Grâce au quatrième volet des aventures de Po Ping, la franchise de Kung Fu Panda devient la septième franchise d'animation la plus rentable de tous les temps.

Tl;dr Kung Fu Panda 4 dépasse un jalon rare au box-office.

La franchise de DreamWorks devient la septième plus rentable de l’animation.

Le film a dépassé les 2 milliards de dollars au niveau mondial.

Kung Fu Panda 4 est actuellement au cinéma.

Un succès retentissant pour Kung Fu Panda 4

Le quatrième volet de la franchise animée Kung Fu Panda, sorti le 8 mars dernier, a propulsé la série à un jalon rare au box-office. Les aventures du panda Po, qui cherche et forme son successeur en tant que Guerrier Dragon tout en combattant une sorcière maléfique appelée le Caméléon, ont su captiver le public. Le casting de Kung Fu Panda 4 est mené une fois de plus par Jack Black, aux côtés de Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston et Ian McShane, tandis qu’Awkwafina, Ke Huy Quan, Ronny Chieng et Viola Davis prêtent leur voix à de nouveaux personnages.

Une performance exceptionnelle au box-office

En moins de deux semaines à l’affiche, Kung Fu Panda 4 a permis à la franchise de dépasser les 2 milliards de dollars de recettes mondiales, faisant d’elle la septième franchise d’animation la plus rentable de tous les temps. Elle rejoint ainsi Shrek et Madagascar, autres franchises de DreamWorks Animation ayant franchi ce cap.

Un succès malgré des critiques mitigées

Ce succès au box-office survient malgré des critiques généralement positives mais plus faibles que pour les précédents volets, ce qui a résulté en un score de 72% sur Rotten Tomatoes, le plus bas de la série. Toutefois, cela n’a pas entamé l’engouement du public pour Kung Fu Panda 4, qui a réalisé le meilleur démarrage de la franchise en 16 ans et a déjà dépassé la moitié du total national du premier film.