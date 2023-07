Krapopolis : un cartoon déjanté en pleine Grèce antique

La Grèce antique sera caricaturée comme jamais auparavant dans Krapopolis.

Créée et produite par Dan Harmon, co-créateur de Rick & Morty, la série d’animation Krapopolis racontera l’histoire d’une famille dysfonctionnelle composée d’humains, de dieux et de monstres qui tentent de gérer l’une des premières villes du monde, tout en faisant de leur mieux pour ne pas s’entretuer dans le processus :

Tyrannis est le fils mortel d’une déesse. Il est le roi narcissique et égocentrique de Krapopolis, qui essaie de se débrouiller dans une ville qui porte bien son nom

Deliria est la mère de Tyrannis, déesse de l’autodestruction et des choix douteux. Elle est aussi mesquine que puissante et ne semble vouloir défendre la civilisation que si cela lui permet d’obtenir plus d’adeptes que ses frères de l’Olympe

Shlub est le père de Tyrannis, un mantitaure (moitié centaure, moitié manticore). Il se décrit lui-même comme l’âme de l’orgie. Un vrai chercheur de plaisir qui pense que tout le monde devrait se détendre et que s’ils ont besoin de lui pour quoi que ce soit, il sera au bar

Stupendous est la demi-sœur de Tyrannis, fille de Deliria et d’un cyclope

Hippocampus est le demi-frère de Tyrannis, né de Shlub et d’une sirène, et, de toute évidence, c’est un vrai désastre biologique

Un trailer pour Krapopolis

Krapopolis sera diffusée le 24 septembre prochain sur la Fox. Ensuite, il fera partie du programme Animation Domination de la chaîne américaine à partir du 1er octobre 2023 où il sera programmé après les Simpsons et avant Bob’s Burgers et Family Guy.

Le casting vocal de la série d’animation Krapopolis est composé de Hannah Waddingham (Ted Lasso), Richard Ayoade (The IT Crowd), Matt Berry (What We Do in The Shadows), Pam Murphy (Mapleworth Murders) et Duncan Trussell (The Midnight Gospel).