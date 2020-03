Kimetsu no Yaiba : CyberConnect2 va s’occuper de l’adaptation vidéoludique du manga phare sur PS4

Le manga le plus vendu de l'année dernière devant One Piece sera porté sur la console de salon de Sony d'ici 2021 par le studio CyberConnect2.

Aniplex, société de production et de distribution d’anime et de musique (filiale de Sony Music Entertainment Japan), annonce que les créateurs de Naruto : Ultimate Ninja seront derrière l’adaptation vidéoludique de Kimetsu no Yaiba (ou Demon Slayer). Ce jeu d’action sortira exclusivement l’année prochaine sur PS4. Comme dans le manga de Koyoharu Gotoge et la série animée du studio Ufotable, le pourfendeur de démons Tanjiro Kamado devra traquer celui qui est responsable du meurtre de sa famille et de la transformation de sa soeur Nezuko en démon. Il devra d’ailleurs faire face à de nombreux adversaires comme le démon aux mains.

Un trailer pour Kimetsu no Yaiba : Hinokami Keppuutan

Kimetsu no Yaiba : Keppuu Kengeki Royale, Aniplex édite aussi un jeu mobile

Succès commercial oblige, la licence Kimetsu no Yaiba va également atterrir sur iOS et Android dans le courant de l’année au Japon avec un jeu d’action et de combat de survie asymétrique misant sur le modèle économique free-to-play (achats intégrés). Dans Kimetsu no Yaiba : Keppuu Kengeki Royale, les joueurs pourront choisir d’être un pourfendeurs de démons ou un démon mangeur d’hommes. Les personnages de la première saison de l’anime seront normalement jouables. Chacun possède ses propres armes et techniques. Le studio Quatro A est en charge du développement avec Soleil.