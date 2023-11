Killer Instinct devient gratuit sur Xbox et Steam

Le jeu de combat de 2013 va également recevoir une édition anniversaire à 30$ contenant tous les combattants et contenus premium. Quels autres bonus pourrait-il proposer selon vous ?

Le renouveau de Killer Instinct

Il y a 10 ans, Killer Instinct, jeu de combat haletant, faisait sensation en parution exclusive Xbox One. Aujourd’hui, son troisième volet évolue et se démarque par sa prochaine transition vers une version gratuite.

Une Édition Anniversaire généreuse

Le studio de développement, Iron Galaxy, n’a pas précisément révélé quand cette transition serait effective, mais nous savons que la version gratuite inclura un combattant qui tournera hebdomadairement et permettra l’accès à des modes solo, local et classé.

Par ailleurs, Iron Galaxy a aussi dévoilé une édition anniversaire de Killer Instinct pour 30$. Cette version inclut les 29 combattants du jeu, tous les contenus premiums, “un amplificateur d’XP, des accessoires festifs” et plus encore. Cette Édition Anniversaire remplacera l’Édition Définitive actuelle sur les consoles Xbox et PC.

Retirer pour mieux se réinventer

Afin de propulser une nouvelle vision pour le jeu, Iron Galaxy a pris la décision de retirer certains contenus matures de l’Édition Anniversaire. Notamment une application contenant des interviews des développeurs et des concept arts, ainsi que l’accès aux deux premiers jeux Killer Instinct. Cependant, les possesseurs d’une copie numérique de l’Édition Définitive pourront toujours télécharger ces contenus après le départ de cette version du jeu.

Un cadeau pour les utilisateurs de Steam

Iron Galaxy gratifiera les propriétaires de Killer Instinct “d’une mise à niveau gratuite vers l’Édition Anniversaire” sur la plateforme Steam. La vente de combattants individuels sera arrêtée, une motivation supplémentaire à acquérir l’Édition Anniversaire ou à jouer à Killer Instinct via le Game Pass de Microsoft.