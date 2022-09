Karate Kid : un nouveau film en 2024 sans lien avec Cobra Kai

Après le reboot de 2010 avec Jaden Smith et Jackie Chan, Sony Pictures Entertainment va relancer la saga Karate Kid au cinéma.

Bien que le casting n’est pas encore prêt et qu’aucun réalisateur n’ait été engagé pour le moment, un nouveau film Karate Kid est en préparation du côté de Sony Pictures Entertainment et sera diffusé le 7 juin 2024 dans les salles obscures. Celui-ci n’est pas lié à la série télévisée Cobra Kai, ce qui explique pourquoi Netflix et surtout son co-créateur ne sont pas impliqué dans le projet :

Les gars et moi aimerions faire des films sur Karate Kid et Cobra Kai et nous espérons le faire un jour. Mais celui-ci n’est pas de nous et n’est pas centré sur le casting de Cobra Kai. Je ne connais pas grand-chose à ce sujet, mais je leur souhaite bonne chance.

Cobra Kai a contribué au renouveau de la licence Karate Kid

Cobra Kai est une série développée pour YouTube Red par Sony Pictures Entertainment qui est une suite directe des films originaux Karate Kid de Robert Mark Kamen. Ralph Macchio et William Zabka ont repris leurs rôles de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence des films originaux sortis en 1984. Après deux saisons sur YouTube Red, la série télévisée est passée sur la plateforme de streaming Netflix où elle a été diffusée pour trois saisons supplémentaires.

La cinquième saison de Cobra Kai suit Terry Silver qui développe l’empire Cobra Kai et essaie de faire de son style de karaté “No Mercy” le seul jeu en ville. Avec John Kreese derrière les barreaux et Johnny Lawrence qui met le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu’il a causés, Daniel LaRusso doit demander de l’aide à un vieil ami.