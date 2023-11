Kagi vous laisse fouiller le web sans aucune publicité (moyennant finance). Un nouveau moteur de recherche qui a quelques atouts à faire valoir.

Lorsque l’on pense à la recherche sur Internet, on pense très souvent d’abord à Google. Le géant est omniprésent parce que rapide, gratuit et très doué pour répondre à vos moindres requêtes. Mais tout ce que propose Google n’est pas formidable. Si le moteur de recherche est effectivement gratuit, vous payez le service avec votre confidentialité. Google utilise votre historique pour vous proposer des pubs pertinentes et, avec le temps, façonne un profil sur vous. La firme de Mountain View peut donc vous proposer des publicités sur lesquelles vous aurez davantage de chances de cliquer. Cette domination de Google a aussi un impact sur la qualité des résultats proposés. Fort heureusement, il existe des alternatives, dont certaines tournées vers le respect de votre vie privée, comme DuckDuckGo, mais celui-ci propose tout de même de la publicité. Kagi Search est une option totalement sans publicité, création des développeurs du navigateur Orion, si vous payez l’abonnement mensuel.

Quelles différences entre Kagi et Google

Kagi propose quelques fonctionnalités qui le font sortir du lot. L’absence complète de publicités et de résultats sponsorisés, par exemple, est très appréciable. Si vous ne voulez pas voir les résultats de certains sites, vous pouvez bloquer des domaines entiers de vos recherches. Vous pouvez ajouter jusqu’à 1 000 domaines via les paramètres. Il est même possible de réarranger les résultats pour diminuer la priorité de certains sites.

La meilleure fonctionnalité de Kagi est peut-être Lenses, qui vous permet d’obtenir des résultats dans des recoins du web. Pour découvrir des blogs et autres sites peu connus, vous pouvez activer l’option Small Web Lens. Il est aussi possible de créer des Lenses personnalisés pour mettre en avant les résultats de vos sites favoris.

Ce moteur de recherche peut aussi grouper des résultats pour occuper moins de place à l’écran. Il y a un filtre offrant la possibilité de déprioriser des résultats sur les sites qui ont trop de publicités et trackers et parfois, certaines pages seront placées sous un label Interesting Finds, si le contenu est jugé très pertinent.

Kagi est par ailleurs très rapide et hautement personnalisable. Vous avez énormément de contrôle non seulement sur les résultats que vous voyez, mais aussi sur l’apparence de Kagi. Et il y a même des raccourcis clavier.

Quel tarif pour Kagi

Toutes ces fonctionnalités ont un prix. Kagi propose une offre gratuite permettant de réaliser jusqu’à 100 recherches. Ensuite, il faut débourser 5 $ par mois pour un maximum de 300 recherches ou 10 $ par mois pour des requêtes illimitées.

Mais pour utiliser Kagi, il faut créer un compte. Cela signifie que, bien que Kagi respecte votre vie privée, le service n’est pas totalement anonyme. L’entreprise explique avoir besoin du compte pour comptabiliser le nombre de requêtes réalisées et gérer la facturation. Vous pouvez cependant créer un compte via un service email anonyme et payer en Bitcoin, par exemple, pour préserver au maximum votre confidentialité. La FAQ du service est très complète, n’hésitez pas à la consulter.

Payer pour pouvoir chercher ?

Bien que ces fonctionnalités soient attrayantes, on peut se demander si, après des décennies de recherche sur le web gratuite, il y a bien un marché pour une recherche payante. L’approche de Kagi vise à créer quelque chose qui parle à un petit groupe de personnes qui recherchent la qualité des résultats par-dessus tout. Si vous êtes convaincu(e) après avoir testé l’offre gratuite, 5 $ par mois n’est pas cher payé.

Pour essayer Kagi, vous pouvez installer le navigateur Orion – qui est configuré avec Kagi comme moteur de recherche par défaut – ou ajouter l’extension navigateur pour en faire votre moteur de recherche principal. Malheureusement, sur mobile, il n’est pas encore très facile d’utiliser ce moteur, mais si vous prenez le temps de configurer la page d’accueil de Kagi comme page d’accueil sur votre navigateur mobile, vous devriez l’utiliser davantage.