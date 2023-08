KAGE Shadow of the Ninja : un remake de Blue Shadow est annoncé pour 2024

Tengo Project et Natsume Atari s'attaquent au remake de Shadow of the Ninja, plus connu sous le nom de Blue Shadow en Europe.

Dans KAGE Shadow of the Ninja, les joueurs pourront contrôler les personnages principaux, Hayate (jeune guerrier considéré comme le prochain chef du clan shinobi “Ryuuha Shippu”. Bien qu’il ait perfectionné ses compétences en tant que ninja, il est colérique et perd facilement son sang-froid) ou Kaede (jeune ninja du clan shinobi “Ryuuha Shippu”. Elle réprimande toujours son senpai pour son tempérament colérique), chacun possédant des compétences uniques pour affronter les ennemis et les obstacles différemment.

Iku Mizutani, qui a composé la musique du premier Shadow of the Ninja, ainsi que d’autres titres de Natsume Atari comme Shatterhand et la série Medabots, revient pour KAGE Shadow of the Ninja. De plus, les principales illustrations visuelles et de personnages du remake de Blue Shadow ont été confiées à Dynamic Production, qui s’est également occupé de la version originale dans les années 1990.

KAGE Shadow of the Ninja sera au Tokyo Game Show 2023

Si le remake de Blue Shadow sera jouable au Tokyo Game Show 2023 du 23 au 24 septembre prochain, KAGE Shadow of the Ninja sortira au printemps 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.