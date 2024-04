Jurassic World 4 : Le retour tant attendu de quatre dinosaures de la trilogie originale

La trilogie originale de Jurassic Park a introduit une multitude de dinosaures fascinants. Cependant, seulement quatre d'entre eux n'ont pas fait leur retour dans les films Jurassic World. Quels sont-ils, à votre avis ?

Il s’agit du Ceratosaurus, du Corythosaurus, du Mamenchisaurus et du Spinosaurus.

Les fans espèrent voir ces espèces revenir dans Jurassic World 4.

La distribution du film très attendu n’a pas encore été confirmée.

Les dinosaures oubliés de Jurassic World

Parmi la multitude d’espèces de dinosaures présentes dans la franchise Jurassic Park, quatre d’entre elles, apparues dans la trilogie originale, n’ont pas été incluses dans les films Jurassic World. Alors que le septième opus de la série, Jurassic World 4, est en préparation, ces espèces manquantes mériteraient un retour sur grand écran.

Les dinosaures absents de l’écran

Parmi les 39 espèces de dinosaures présentes tout au long de la franchise, seules quatre apparaissent dans chaque film Jurassic Park. Aucune espèce n’est présente dans l’intégralité des six films et de leurs dérivés. Cependant, certaines espèces mériteraient de revenir sur le devant de la scène dans Jurassic World 4.

Le Ceratosaurus et le Corythosaurus

Le Ceratosaurus, cousin moins puissant, mais toujours redoutable du Allosaurus, est une espèce carnivore de la fin du Jurassique. Il n’apparaît que dans Jurassic Park III et mériterait de revenir sur le devant de la scène dans Jurassic World 4.

Le Corythosaurus, dont l’apparition a provoqué l’une des plus grandes débandades de Jurassic Park, est reconnu pour son visage unique avec son bec de canard, son museau étroit et sa tête en forme de casque. Il n’apparaît à l’écran que dans Jurassic Park III.

Le Mamenchisaurus et le Spinosaurus

Le Mamenchisaurus, emblématique herbivore de Jurassic Park, a une longue queue et des jambes courtes et robustes. Il n’apparaît que dans The Lost World: Jurassic Park, mais a causé beaucoup de destructions lors de son apparition à l’écran.

Le Spinosaurus, qui a terrorisé Jurassic Park III, est l’un des plus grands dinosaures théropodes. Malgré le chaos qu’il a causé dans Jurassic Park III, il n’est pas de retour dans les films Jurassic World, bien qu’il reste un espoir pour Jurassic World 4.

Un nouvel avenir pour Jurassic World 4

Jurassic World 4 est le septième film de la franchise Jurassic Park et poursuit l’histoire de Jurassic World: Dominion. Écrit par David Koepp, Jurassic World 4 marquera le début d’une nouvelle ère pour la franchise Jurassic Park.